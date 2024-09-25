Яблоневая роза: вариант вкуснейшей и атмосферной выпечки из слоеного теста

Эрика Ильина
FoodOboz
1 минута
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Яблоневая роза: вариант вкуснейшей и атмосферной выпечки из слоеного теста

Если у вас появилось настроение порадовать своих близких чем действительно вкусным и необычным, советуем обратить внимание на этот рецепт выпечки. Она наполнит дом невероятным ароматом, что придаст ощущение уюта и тепла.

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Звездный шеф-повар Эктор Хименес-Браво в Instagram рассказал рецепт приготовления яблочной розы. Этот вариант выпечки получится очень вкусный, а ее облик создаст незабываемую атмосферу. На приготовление, говорит шеф-повар, следует потратить всего 15 секунд.

Яблоневая роза: вариант вкуснейшей и атмосферной выпечки из слоеного теста

Ингредиенты

  • Слоеное тесто – 400 гр
  • Мед – 40 гр
  • Яблоки – 3 шт
  • Корица – 5 гр
  • Сахарная пудра – 20 гр
  • Масло растительное – 15 гр

Способ приготовления

1. Тесто раскатать, разрезать на ленты.

Яблоневая роза: вариант вкуснейшей и атмосферной выпечки из слоеного теста

2. Смазать тесто медом. Выложить яблоки, свернуть пополам и закрутить розу.

Яблоневая роза: вариант вкуснейшей и атмосферной выпечки из слоеного теста

2. Выложить в смазанную растительным маслом форму и выпекать 25-30 минут при температуре 180°.

Яблоневая роза: вариант вкуснейшей и атмосферной выпечки из слоеного теста

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