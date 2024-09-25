Если у вас появилось настроение порадовать своих близких чем действительно вкусным и необычным, советуем обратить внимание на этот рецепт выпечки. Она наполнит дом невероятным ароматом, что придаст ощущение уюта и тепла.

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Звездный шеф-повар Эктор Хименес-Браво в Instagram рассказал рецепт приготовления яблочной розы. Этот вариант выпечки получится очень вкусный, а ее облик создаст незабываемую атмосферу. На приготовление, говорит шеф-повар, следует потратить всего 15 секунд.

Ингредиенты

Слоеное тесто – 400 гр

Мед – 40 гр

Яблоки – 3 шт

Корица – 5 гр

Сахарная пудра – 20 гр

Масло растительное – 15 гр

Способ приготовления

1. Тесто раскатать, разрезать на ленты.

2. Смазать тесто медом. Выложить яблоки, свернуть пополам и закрутить розу.

2. Выложить в смазанную растительным маслом форму и выпекать 25-30 минут при температуре 180°.

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