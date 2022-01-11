Забытый торт из СССР 'Черепашка': как повторить популярный десерт

Все советские блюда можно охарактеризовать тремя словами: легко, просто и доступно. А главное – всегда вкусно. Неудивительно, что рецепты родом из СССР до сих пор остаются такими популярными.

Как вот к примеру, бисквитный торт "Черепашка". Главная особенность десерта в том, что в основе используют не обычные бисквитные коржи, а небольшие бисквитные кружочки-пряники, которые перемазывают кремом.

Рецепт торта "Черепашка" опубликован в кулинарном блоге recepty.365 в Instagram.

Видео дня

Ингредиенты:

яйца – 6 шт

сахар – 280 г

разрыхлитель – 10 г

мука – 300 г

сметана 20-25% – 800 г

сгущенка – 200 г

шоколад

Способ приготовления:

1. Яйца взбить с сахаром до плотной белой массы.

2. Просеять разрыхлитель и муку. Перемешать до однородности.

3. Противень застелить пергаментом и отсадить небольшие кружочки из теста.

4. Выпекать 10-12 минут до готовности.

5. Для приготовления крема смешайте сметану и сгущенку до однородности. Но не сбивать.

6. Готовые бисквитные кружочки обмакнуть в креме и выложить на тарелку, формируя торт в виде панциря.

7. Поставить тортик в холодильник минимум на 4 часа.

8. По желанию украсить торт шоколадной крошкой.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал о популярном советском торте "Подарочный".