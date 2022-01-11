Забытый торт из СССР "Черепашка": как повторить популярный десерт
Все советские блюда можно охарактеризовать тремя словами: легко, просто и доступно. А главное – всегда вкусно. Неудивительно, что рецепты родом из СССР до сих пор остаются такими популярными.
Как вот к примеру, бисквитный торт "Черепашка". Главная особенность десерта в том, что в основе используют не обычные бисквитные коржи, а небольшие бисквитные кружочки-пряники, которые перемазывают кремом.
Рецепт торта "Черепашка" опубликован в кулинарном блоге recepty.365 в Instagram.
Ингредиенты:
яйца – 6 шт
сахар – 280 г
разрыхлитель – 10 г
мука – 300 г
сметана 20-25% – 800 г
сгущенка – 200 г
шоколад
Способ приготовления:
1. Яйца взбить с сахаром до плотной белой массы.
2. Просеять разрыхлитель и муку. Перемешать до однородности.
3. Противень застелить пергаментом и отсадить небольшие кружочки из теста.
4. Выпекать 10-12 минут до готовности.
5. Для приготовления крема смешайте сметану и сгущенку до однородности. Но не сбивать.
6. Готовые бисквитные кружочки обмакнуть в креме и выложить на тарелку, формируя торт в виде панциря.
7. Поставить тортик в холодильник минимум на 4 часа.
8. По желанию украсить торт шоколадной крошкой.
Ранее OBOZREVATEL рассказывал о популярном советском торте "Подарочный".