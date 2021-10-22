Зачем обязательно нужно есть фенхель и как его вкусно приготовить: советы эксперта
Фенхель – достаточно специфический овощ, который по вкусу далеко не всем нравится. Даже несмотря на то, что он очень полезный, диетический продукт, который можно есть в сыром виде, запекать, варить, тушить, а также добавлять в супы, бульоны и блюда с ним приобретают совершенно потрясающий вкус и аромат.
Популярный украинский шеф-повар Марко Черветти рассказал на своем YouTube-канале, как правильно есть фенхель, что и него приготовить, чтобы он остался полезным.
"Макайте его в оливковое масло с солью и наслаждайтесь. Верхний шар шкурки лучше обжарить, а вот все остальное смело ешьте. А еще можно приготовить фенхель на сковороде с чесноком и пармезаном", – добавил кулинар.
Шеф-повар также добавил, что зеленая часть (стебли) фенхеля отлично помогут справиться с изжогой.
"Достаточно просто полить его оливковым маслом, съесть и через несколько минут изжога пройдет", – заявил Черветти.
Рецепт блюда – фенхель с чесноком и пармезаном на сковороде
Ингредиенты:
фенхель – 200 г
чеснок – 2 зуб.
пармезан – 15 г
оливковое масло – 30 г
соль – по вкусу
Способ приготовления:
Порежьте средними кусками фенхель.
Разогрейте сковороду, налейте оливковое масло, добавьте чеснок, слегка обжарьте его.
Далее переложите на сковороду фенхель, перемешайте, посолите по вкусу и готовьте до золотистости.
В самом конце присыпьте натертым пармезаном.
Готовое блюдо лучше всего есть горячим.
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