Зачем обязательно нужно есть фенхель и как его вкусно приготовить: советы эксперта

Фенхель – достаточно специфический овощ, который по вкусу далеко не всем нравится. Даже несмотря на то, что он очень полезный, диетический продукт, который можно есть в сыром виде, запекать, варить, тушить, а также добавлять в супы, бульоны и блюда с ним приобретают совершенно потрясающий вкус и аромат.

Популярный украинский шеф-повар Марко Черветти рассказал на своем YouTube-канале, как правильно есть фенхель, что и него приготовить, чтобы он остался полезным.

"Макайте его в оливковое масло с солью и наслаждайтесь. Верхний шар шкурки лучше обжарить, а вот все остальное смело ешьте. А еще можно приготовить фенхель на сковороде с чесноком и пармезаном", – добавил кулинар.

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Шеф-повар также добавил, что зеленая часть (стебли) фенхеля отлично помогут справиться с изжогой.

"Достаточно просто полить его оливковым маслом, съесть и через несколько минут изжога пройдет", – заявил Черветти.

Рецепт блюда – фенхель с чесноком и пармезаном на сковороде

Ингредиенты:

фенхель – 200 г

чеснок – 2 зуб.

пармезан – 15 г

оливковое масло – 30 г

соль – по вкусу

Способ приготовления:

Порежьте средними кусками фенхель. Разогрейте сковороду, налейте оливковое масло, добавьте чеснок, слегка обжарьте его. Далее переложите на сковороду фенхель, перемешайте, посолите по вкусу и готовьте до золотистости. В самом конце присыпьте натертым пармезаном.

Готовое блюдо лучше всего есть горячим.

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