Сладкий перец – один из лучших овощей для приготовления вкусных салатов, закусок, соусов, а также из него можно готовить супы. Еще перец можно очень вкусно консервировать со специями и овощами.

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Эктор Хименес-Браво поделился в Instagram рецептом очень вкусной закуски из сладкого перца.

Ингредиенты:

Перцы болгарские – 3 шт.

Уксус винный – 1-2 ст. л.

Орегано – 1/2 ч. л.

Базилик – 1/2 ч. л.

Чеснок – 2 зуб.

Оливковое масло – 2 ст. л.

Соль – 1/2 ч. л.

Миндаль – щепотка

Способ приготовления:

1. Перцы разрежьте пополам и запекайте на пергаменте до готовности. Сразу из духовки переместите в пакет-слайдер на 10-15 минут, чтобы кожура легко отделилась от перцев.

2. Готовый перец нарежьте на полоски, добавьте нарезанный чеснок, винный уксус, оливковое масло, соль, орегано и базилик.

Подавайте, посыпав нарезанными орехами.

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