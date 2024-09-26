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Закуска из запеченных перцев: рецепт быстрого блюда для перекуса
Сладкий перец – один из лучших овощей для приготовления вкусных салатов, закусок, соусов, а также из него можно готовить супы. Еще перец можно очень вкусно консервировать со специями и овощами.
Эктор Хименес-Браво поделился в Instagram рецептом очень вкусной закуски из сладкого перца.
Ингредиенты:
- Перцы болгарские – 3 шт.
- Уксус винный – 1-2 ст. л.
- Орегано – 1/2 ч. л.
- Базилик – 1/2 ч. л.
- Чеснок – 2 зуб.
- Оливковое масло – 2 ст. л.
- Соль – 1/2 ч. л.
- Миндаль – щепотка
Способ приготовления:
1. Перцы разрежьте пополам и запекайте на пергаменте до готовности. Сразу из духовки переместите в пакет-слайдер на 10-15 минут, чтобы кожура легко отделилась от перцев.
2. Готовый перец нарежьте на полоски, добавьте нарезанный чеснок, винный уксус, оливковое масло, соль, орегано и базилик.
Подавайте, посыпав нарезанными орехами.
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