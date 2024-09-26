Закуска из запеченных перцев: рецепт быстрого блюда для перекуса

Ирина Мельниченко
FoodOboz
1 минута
1,3 т.
Рецепт закуски

Сладкий перец – один из лучших овощей для приготовления вкусных салатов, закусок, соусов, а также из него можно готовить супы. Еще перец можно очень вкусно консервировать со специями и овощами.

Видео дня
Что приготовить из перца

Эктор Хименес-Браво поделился в Instagram рецептом очень вкусной закуски из сладкого перца.

Рецепт блюда

Ингредиенты:

  • Перцы болгарские – 3 шт.
  • Уксус винный – 1-2 ст. л.
  • Орегано – 1/2 ч. л.
  • Базилик – 1/2 ч. л.
  • Чеснок – 2 зуб.
  • Оливковое масло – 2 ст. л.
  • Соль – 1/2 ч. л.
  • Миндаль – щепотка

Способ приготовления:

1. Перцы разрежьте пополам и запекайте на пергаменте до готовности. Сразу из духовки переместите в пакет-слайдер на 10-15 минут, чтобы кожура легко отделилась от перцев.

Запеченный перец

2. Готовый перец нарежьте на полоски, добавьте нарезанный чеснок, винный уксус, оливковое масло, соль, орегано и базилик.

Приготовление закуски

Подавайте, посыпав нарезанными орехами.

Готовая закуска

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами:

Украинапродуктырецептовощи

Сейчас мы готовим

Все рецепты