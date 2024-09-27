Запеченная тыква с мясом и овощами: рецепт сытного и полезного блюда
Тыква – очень полезный и вкусный осенний овощи, который может быть основой для приготовления вкусных салатов, а также запеканок, пудингов, каш. Еще ее можно запечь с мясом, овощами, сыром.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень тыквы с мясом, картофелем, грибами и морковью.
Ингредиенты:
- тыква среднего размера – 1 шт.
- картофель – 2 шт.
- мясо (у меня свинина) – 200 г
- перец – 1 шт.
- морковь – 2 шт.
- лук – 1 шт.
- сливочное масло
- грибы – 100 г
- любимые специи
Способ приготовления:
1. Тыкву помойте, отрезаем "шапочку" и очистите от косточек. Шапочку оставляем, она понадобится позже.
2. Для зажарки: пожарьте лук с морковью до золотистого цвета. Туда же добавьте измельченное мясо, картофель и перец. Приправьте и посолите по вкусу. В конце приготовления всыпьте грибы и готовьте почти до готовности.
3. Тыкву изнутри смажьте маслом и выложите начинку, накройте крышкой и отправьте готовится в разогретую до 200 градусов духовку в час. В конце приготовления посыпьте сыром и готовьте еще на 10 минут.
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