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Заварные блины, которые выйдут с первого раза: подробный рецепт и точные пропорции
В приготовлении блинчиков нет ничего сложного, если уметь правильно рассчитывать пропорции для теста. Только в таком случае они получатся тонкими, эластичными и вкусными.
Рецептом именно таких блинов поделилась в Instagram фудблогер с ником demi_kitchen. Она рассказала подробные пропорции, благодаря которым заварные блины получатся просто идеальными.
Ингредиенты
- Яйца – 3 шт
- Сахар – 1,5 ст.
- Кипяток – 1 ст.
- Мука – 1 ст.
- Теплое молоко – 1 ст.
- Соль – щепотка
- Подсолнечное масло – капля
Способ приготовления
1. Яйца взбиваем с сахаром.
2. Постепенно добавляем кипяток и тщательно перемешиваем.
3. Постепенно добавляем стакан муки и перемешиваем, чтобы не было комочков.
4. Добавляем теплое молоко и соль. Перемешиваем.
5. Добавляем немного масла, но можно обойтись и без него.
6. Жарим с обеих сторон до золотистости.
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