Заварные блины, которые выйдут с первого раза: подробный рецепт и точные пропорции

Эрика Ильина
FoodOboz
1 минута
558
Заварные блины, которые выйдут с первого раза: подробный рецепт и точные пропорции

В приготовлении блинчиков нет ничего сложного, если уметь правильно рассчитывать пропорции для теста. Только в таком случае они получатся тонкими, эластичными и вкусными.

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Рецептом именно таких блинов поделилась в Instagram фудблогер с ником demi_kitchen. Она рассказала подробные пропорции, благодаря которым заварные блины получатся просто идеальными.

Заварные блины, которые выйдут с первого раза: подробный рецепт и точные пропорции

Ингредиенты

  • Яйца – 3 шт
  • Сахар – 1,5 ст.
  • Кипяток – 1 ст.
  • Мука – 1 ст.
  • Теплое молоко – 1 ст.
  • Соль – щепотка
  • Подсолнечное масло – капля

Способ приготовления

1. Яйца взбиваем с сахаром.

2. Постепенно добавляем кипяток и тщательно перемешиваем.

Заварные блины, которые выйдут с первого раза: подробный рецепт и точные пропорции

3. Постепенно добавляем стакан муки и перемешиваем, чтобы не было комочков.

4. Добавляем теплое молоко и соль. Перемешиваем.

Заварные блины, которые выйдут с первого раза: подробный рецепт и точные пропорции

5. Добавляем немного масла, но можно обойтись и без него.

6. Жарим с обеих сторон до золотистости.

Заварные блины, которые выйдут с первого раза: подробный рецепт и точные пропорции

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