В приготовлении блинчиков нет ничего сложного, если уметь правильно рассчитывать пропорции для теста. Только в таком случае они получатся тонкими, эластичными и вкусными.

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Рецептом именно таких блинов поделилась в Instagram фудблогер с ником demi_kitchen. Она рассказала подробные пропорции, благодаря которым заварные блины получатся просто идеальными.

Ингредиенты

Яйца – 3 шт

Сахар – 1,5 ст.

Кипяток – 1 ст.

Мука – 1 ст.

Теплое молоко – 1 ст.

Соль – щепотка

Подсолнечное масло – капля

Способ приготовления

1. Яйца взбиваем с сахаром.

2. Постепенно добавляем кипяток и тщательно перемешиваем.

3. Постепенно добавляем стакан муки и перемешиваем, чтобы не было комочков.

4. Добавляем теплое молоко и соль. Перемешиваем.

5. Добавляем немного масла, но можно обойтись и без него.

6. Жарим с обеих сторон до золотистости.

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