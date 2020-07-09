Здоровые альтернативы привычным продуктам: от чего стоит отказаться

Здоровые альтернативы имеют фундаментальное значение для изменения привычек питания. К примеру, замена сахара финиками, а риса – цветной капустой является важным шагом на пути к сбалансированной диете.

Даже если в начале это покажется сложной задачей, со временем подобные подмены продуктов начнут приносить настоящее удовольствие, сообщает foodspring.it.

Цветная капуста вместо риса

Рисовая каша намного калорийнее, чем овощи. Тем, кто следит за фигурой или просто предпочитает легкую пищу, нужно обратить внимание на цветную капусту. Она является отличным заменителем: в измельченном состоянии даже внешне напоминает рис. Кроме того, имеет менее интенсивный вкус, поэтому легко впитывает вкус специй и соусов, которыми приправлена.

Как только цветная капуста будет бланшированной, ее можно обжарить на сковороде с кокосовым маслом и луком. Она прекрасно сочетается с блюдами азиатской кухни. В целом это идеальная альтернатива рису с низким содержанием углеводов.

Цукини вместо спагетти

Отличный способ заменить спагетти – использовать цукини. Для этого их нужно нарезать на тонкие полоски и отварить в небольшом количестве воды, чтобы смягчить. Затем посолить и приправить специями. В таком блюде мало калорий, углеводов и жиров. Кроме того, цукини полезнее, чем классические спагетти, потому что содержит много витаминов, таких как К и В6.

Листья салата вместо тонких хлебных лепешек

Уменьшить количество потребляемых калорий и углеводов не так сложно. Для этого можно заменить тонкие хлебные лепешки, которые подаются с курицей и овощами, на большие листья салата. Такая альтернатива идеально подходит для перекуса или ужина.

Авокадо вместо масла

Насыщенные жирные кислоты вызывают повышение уровня "плохого" холестерина (ЛПНП), поэтому не должны превышать 10 % от общего ежедневного потребления калорий. В целом рекомендуется избегать продуктов, которые их содержат, и заменять на те, в составе которых присутствуют полиненасыщенные жирные кислоты. Другими словами: заменить животные жиры растительными.

Авокадо может быть отличной альтернативой сливочного масла. Оно содержит мононенасыщенные и полиненасыщенные жирные кислоты, витамины А, С и D, различные минералы, такие как магний и железо, и другие микроэлементы. Сделать быстрый крем из авокадо очень просто: для этого нужно смешать его мякоть с соком половины лимона, приправив солью и перцем.

Финики вместо сахара

Финики являются прекрасным заменителем сахара. Они также идеально подходят для обогащения йогуртов и различных хлебобулочных изделий.

Ароматизированная вода вместо сладкого напитка

Отличная здоровая альтернатива промышленным сладким напиткам – ароматизированная вода. Для того, чтобы ее приготовить, нужно просто положить любимые фрукты, травы или овощи в емкость с водой (0,5 л) и оставить для настаивания. Один из вариантов: сочетать лимон, огурец и имбирь. Также можно добавить кубики льда и немного мяты.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал о том, как правильно готовить овощи на пару. Это один из самых полезных способов, поскольку нет необходимости добавлять лишний жир, вкус остается интенсивным, а также сохраняется больше витаминов.