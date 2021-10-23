Зеленый чай перед сном: пить или не пить

Что может быть лучше, чем чашечка ароматного зеленого чая в завершение дня? Не удивительно, ведь этот напиток помогает успокоить нервы и снять напряжение перед сном. Но стоит ли пить зеленый чай на постоянной основе?

Редакция FoodOboz расскажет, стоит ли пить зеленый чай перед сном, опираясь на советы издания Тimesofindia.

Чем полезен зеленый чай

Как сообщают, зеленый чай богат полезными антиоксидантами и питательными веществами. Они помогают снять нервное напряжение и улучшают работу мозга. Наличие некоторых аминокислот способны снизить уровень стресса и в некоторой степени вызывать сон.

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Безопасно ли пить зеленый чай перед сном

Когда лучше всего пить зеленый чай – открытый вопрос, поскольку не существует прямых доказательств, когда именно и сколько стоит пить. Впрочем, наличие хоть и малого количества кофеина способно вызвать бессонницу за счет повышения активности работы мозга. Кроме этого, напиток также обладает мочегонным действием и употребление его прямо перед сном может вызвать определенный дискомфорт. Таким образом, чай стоит пить по крайней мере за 2-3 часа до сна.

Сколько зеленого чая стоит пить

Считается, что для получения положительных результатов достаточно пить чай 2-3 раза в день. Иначе, злоупотребление напитком влечет за собой некоторые побочные эффекты. Такие как тошнота, бессонница и анемия. И это лишь некоторые из них.

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