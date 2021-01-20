Во Франции звезду Мишлен впервые присудили веганскому ресторану

Гастрономический гид Мишлен во Франции впервые в истории присвоил свою звезду заведению с веганской кухней. Награду получил ресторан ONA, чье название расшифровывается как Origine Non Animale или Non-Animal Origin.

Отметим, что сейчас на официальном сайте Michelin фигурирует 48 ресторанов с вегетарианской пометкой. Большинство этих заведений находится в США и Китае. Французский ресторан попал в рейтинг впервые с момента создания гида Мишлен в 1900 году.

Также ресторану ONA присудили специальную "Зеленую звезду" за методы работы, которые способствуют сохранению окружающей среды. В этом году заведение вошло в число 54 ресторанов, которые получили первую мишленовскую звезду. Объясняя свой выбор, эксперты гида Мишлен заявили, что "ключевым моментом для включения заведения в путеводитель является продолжающееся распространение разнообразных стилей кухни по всей Франции".

Владелец и шеф-повар ресторана ONA Клер Валле. clairevallee.com

Ресторан ONA расположен в небольшой деревеньке Арес, недалеко от Бордо. Заведение в 2016 году открыла бывшая археолог и повар-самоучка Клер Валле после того, как получила кредит от банка и провела сбор средств на краудфандинге. Когда полученные деньги закончились, а работы по открытию ресторана еще продолжались, Клер через социальные сети собрала 80 добровольцев, которые на общественных началах помогли ей подготовить ресторан к открытию.

Комментруя полученную звезду Мишлен, Валле заявила, что "это очень хорошо для веганского сообщества".

"Эта звезда свидетельствует о том, что французская гастрономия становится все более инклюзивной. И к ней относятся и растительные блюда", – отметила владелица ONA.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал историю ресторанного путеводителя Мишлен: составители гида утверждают, что их рейтинг не имеет ни малейшего отношения к коммерческим ресторанным справочникам, взимающим с рестораторов определенную плату. Инспекторы посещают все заведения анонимно.