Баклажаны "Огонек": как приготовить вкусную домашнюю закуску
Баклажаны "Огонек" уже давно стали одной из самых популярных домашних закусок на зиму. Блюдо получается пикантным, ароматным и прекрасно сочетается с мясом, картофелем или просто свежим хлебом. Основной вкус создает насыщенная овощная заливка из перца и чеснока. Такую консервацию легко приготовить дома даже без сложных ингредиентов. Главное – правильно обжарить баклажаны и не пропустить этап стерилизации.
Идея приготовления пикантных баклажанов "Огонек" опубликована на странице фудблогера anna zelenska в Instagram.
Ингредиенты:
- баклажаны – 4 кг.
- сладкий перец – 1 кг.
- чеснок – 2 головки
- сахар – 100 г
- уксус – 100 мл.
- соль – 1,5 ст.л.
- острый перец – по желанию
- масло – для обжарки для обжаривания
Способ приготовления:
1. Помойте баклажаны и нарежьте их кружочками средней толщины. По желанию немного посолите и оставьте на 15-20 минут, чтобы убрать лишнюю горечь. Затем промокните овощи бумажным полотенцем.
2. Разогрейте сковороду с маслом и обжарьте баклажаны с обеих сторон до золотистой корочки. Готовые кусочки выкладывайте на бумажное полотенце, чтобы убрать лишнее масло.
3. Подготовьте заливку. Для этого сладкий перец и чеснок перекрутите через мясорубку или измельчите блендером. Если любите более острые закуски, добавьте немного острого перца.
4. Переложите овощную массу в кастрюлю, добавьте соль, сахар и уксус. Поставьте на огонь и доведите смесь до кипения, постоянно помешивая.
5. В чистые стерилизованные банки выкладывайте слоями обжаренные баклажаны и горячую овощную заливку.
6. После наполнения банки прикройте крышками и поставьте стерилизоваться в кастрюлю с горячей водой. Банки объемом 0,5 литра стерилизуйте примерно 20 минут, литровые – около 30 минут после закипания воды.
7. Готовую консервацию плотно закрутите, переверните вверх дном и укутайте до полного остывания. Баклажаны "Огонек" получаются очень ароматными, пикантными и прекрасно подходят для холодного времени года.
