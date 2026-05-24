Баклажаны "Огонек" уже давно стали одной из самых популярных домашних закусок на зиму. Блюдо получается пикантным, ароматным и прекрасно сочетается с мясом, картофелем или просто свежим хлебом. Основной вкус создает насыщенная овощная заливка из перца и чеснока. Такую консервацию легко приготовить дома даже без сложных ингредиентов. Главное – правильно обжарить баклажаны и не пропустить этап стерилизации.

Идея приготовления пикантных баклажанов "Огонек" опубликована на странице фудблогера anna zelenska в Instagram.

Ингредиенты:

баклажаны – 4 кг.

сладкий перец – 1 кг.

чеснок – 2 головки

сахар – 100 г

уксус – 100 мл.

соль – 1,5 ст.л.

острый перец – по желанию

масло – для обжарки для обжаривания

Способ приготовления:

1. Помойте баклажаны и нарежьте их кружочками средней толщины. По желанию немного посолите и оставьте на 15-20 минут, чтобы убрать лишнюю горечь. Затем промокните овощи бумажным полотенцем.

2. Разогрейте сковороду с маслом и обжарьте баклажаны с обеих сторон до золотистой корочки. Готовые кусочки выкладывайте на бумажное полотенце, чтобы убрать лишнее масло.

3. Подготовьте заливку. Для этого сладкий перец и чеснок перекрутите через мясорубку или измельчите блендером. Если любите более острые закуски, добавьте немного острого перца.

4. Переложите овощную массу в кастрюлю, добавьте соль, сахар и уксус. Поставьте на огонь и доведите смесь до кипения, постоянно помешивая.

5. В чистые стерилизованные банки выкладывайте слоями обжаренные баклажаны и горячую овощную заливку.

6. После наполнения банки прикройте крышками и поставьте стерилизоваться в кастрюлю с горячей водой. Банки объемом 0,5 литра стерилизуйте примерно 20 минут, литровые – около 30 минут после закипания воды.

7. Готовую консервацию плотно закрутите, переверните вверх дном и укутайте до полного остывания. Баклажаны "Огонек" получаются очень ароматными, пикантными и прекрасно подходят для холодного времени года.

