Что приготовить из яиц и лаваша: рецепт блюда для за 5 минут

Лаваш и яйца – лучший набор продуктов для приготовления вкусных блюд для завтрака и перекуса. Важно – выбирать свежие продукты, особенно это касается яиц.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного блюда из лаваша, яиц, сыра и овощей.

Ингредиенты:

Круглый лаваш

Яйцо

Твердый сыр

Сыр для тостов

Шампиньоны

Помидор

Способ приготовления:

1. Обжарьте грибы, влейте яйца, сверху лаваш. После переверните его, посыпьте сыром, добавьте помидоры и сверните.

Порежьте и подавайте!

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