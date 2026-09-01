Что приготовить из яиц и лаваша: рецепт блюда для за 5 минут
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Лаваш и яйца – лучший набор продуктов для приготовления вкусных блюд для завтрака и перекуса. Важно – выбирать свежие продукты, особенно это касается яиц.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного блюда из лаваша, яиц, сыра и овощей.
Ингредиенты:
- Круглый лаваш
- Яйцо
- Твердый сыр
- Сыр для тостов
- Шампиньоны
- Помидор
Способ приготовления:
1. Обжарьте грибы, влейте яйца, сверху лаваш. После переверните его, посыпьте сыром, добавьте помидоры и сверните.
Порежьте и подавайте!
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