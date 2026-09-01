Что приготовить из яиц и лаваша: рецепт блюда для за 5 минут

Ирина Мельниченко
Кулинария
1 минута
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Рецепт блюда из лаваша и яиц
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Лаваш и яйца – лучший набор продуктов для приготовления вкусных блюд для завтрака и перекуса. Важно – выбирать свежие продукты, особенно это касается яиц. 

Лаваш с грибами для завтрака

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного блюда из лаваша, яиц, сыра и овощей.

Ингредиенты:

  • Круглый лаваш
  • Яйцо
  • Твердый сыр
  • Сыр для тостов
  • Шампиньоны
  • Помидор

Способ приготовления:

1. Обжарьте грибы, влейте яйца, сверху лаваш. После переверните его, посыпьте сыром, добавьте помидоры и сверните.

Ингредиенты для блюда

Порежьте и подавайте!

Готовое блюдо

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