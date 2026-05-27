Печенье – идеальная основа для приготовления вкусных домашних конфет. А для более яркого вкуса добавьте орешки, ягоды, сухофрукты.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных домашних конфет из печенья, с какао и шоколадом.

Ингредиенты:

155 г печенья

150 г сливочного сыра

1-2 ст.л какао (по желанию)

50-80 г черного/молочного шоколада

орешки для декора

Способ приготовления:

1. Печенье перебейте в крошку.

2. Добавляем сливочный сыр и замешиваем однородное тесто, лепим из него круглые конфетки и отправляем в холодильник на 15-20 минут.

3. Конфеты окунаем в растопленный шоколад и украшаем орешками. Храним в холодильнике.

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: