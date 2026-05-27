Домашние конфеты из трех ингредиентов: делимся легким рецептом
Печенье – идеальная основа для приготовления вкусных домашних конфет. А для более яркого вкуса добавьте орешки, ягоды, сухофрукты.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных домашних конфет из печенья, с какао и шоколадом.
Ингредиенты:
- 155 г печенья
- 150 г сливочного сыра
- 1-2 ст.л какао (по желанию)
- 50-80 г черного/молочного шоколада
- орешки для декора
Способ приготовления:
1. Печенье перебейте в крошку.
2. Добавляем сливочный сыр и замешиваем однородное тесто, лепим из него круглые конфетки и отправляем в холодильник на 15-20 минут.
3. Конфеты окунаем в растопленный шоколад и украшаем орешками. Храним в холодильнике.
