Как вкусно замариновать лук: идеальное дополнение к салатам и различным закускам

Екатерина Ягович
Кулинария
Маринованный лук легко превращает даже простое блюдо в более яркое и насыщенное по вкусу. Его можно добавлять в салаты, бутерброды, мясные блюда или подавать как отдельную закуску. Для приготовления понадобятся простые ингредиенты и всего несколько минут активного времени. Благодаря горячему маринаду лук быстро впитывает аромат специй и становится приятно пикантным. Такой рецепт особенно удобен тем, что готовую закуску можно хранить в холодильнике несколько дней.

Идея приготовления сочного маринованного лука опубликована на странице фудблогера picture book в Instagram.

Ингредиенты:

  • красный лук – 4 средние шт.
  • вода – 200 мл.
  • винный уксус – 200 мл.
  • сахар – 2 ч.л.
  • соль – 1 ч.л.
  • перец горошком – 10 шт.
  • лавровый лист – 2 шт.
  • чеснок – 1 зубчик

Способ приготовления:

1. Очистите лук и нарежьте его тонкими полукольцами или кольцами. Переложите в глубокую миску или банку.

2. В сотейник влейте воду и винный уксус. Добавьте сахар, соль, перец горошком, лавровый лист и зубчик чеснока.

3. Поставьте маринад на небольшой огонь и прогрейте, помешивая, пока соль и сахар полностью не растворятся. Кипятить смесь долго не нужно.

4. Горячим маринадом залейте подготовленный лук так, чтобы он был полностью покрыт жидкостью.

5. Оставьте лук охлаждаться при комнатной температуре. После этого поставьте в холодильник минимум на несколько часов.

6. Готовый маринованный лук прекрасно сочетается с шашлыком, запеченным мясом, овощными салатами и домашними закусками. Храните его в холодильнике в закрытой емкости до двух недель.

