Крабовый салат "Феллини": рецепт оригинального блюда со вкусом Италии

Рецепт салата

Самый простой и вкусный ингредиент для приготовления вкусных салатов, а также закусок – крабовые палочки. Готовить из них можно даже блюда из трех ингредиентов.

Редакция FoodOboz делится рецептом вкусного крабового салата с сыром и вареными яйцами.

Ингредиенты:

  • Крабовые палочки (снежный краб) – 200 г
  • Плавленый сыр – 2 шт.
  • Вареные яйца – 3 шт.
  • Кукуруза консервированная – 150 г
  • Майонез по вкусу
  • Зелень

Способ приготовления:

1. Крабовые палочки разобрать на волокна, выложить в форму и смазать майонезом.

2. Натертый плавленый сыр (можно слегка охладить перед натиранием), смазать майонезом.

3. Натереть вареные яйца, смазать майонезом, добавить кукурузу и украсить зеленью.

4. Поставьте в холодильник на 30 минут, чтобы салат хорошо пропитался.

