Все рецепты
Крабовый салат "Феллини": рецепт оригинального блюда со вкусом Италии
Самый простой и вкусный ингредиент для приготовления вкусных салатов, а также закусок – крабовые палочки. Готовить из них можно даже блюда из трех ингредиентов.
Редакция FoodOboz делится рецептом вкусного крабового салата с сыром и вареными яйцами.
Ингредиенты:
- Крабовые палочки (снежный краб) – 200 г
- Плавленый сыр – 2 шт.
- Вареные яйца – 3 шт.
- Кукуруза консервированная – 150 г
- Майонез по вкусу
- Зелень
Способ приготовления:
1. Крабовые палочки разобрать на волокна, выложить в форму и смазать майонезом.
2. Натертый плавленый сыр (можно слегка охладить перед натиранием), смазать майонезом.
3. Натереть вареные яйца, смазать майонезом, добавить кукурузу и украсить зеленью.
4. Поставьте в холодильник на 30 минут, чтобы салат хорошо пропитался.
Также на OBOZ.UA сообщалось, как приготовить вкусный салат из крабовых палочек "Афродита".