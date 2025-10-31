Самый простой и вкусный ингредиент для приготовления вкусных салатов, а также закусок – крабовые палочки. Готовить из них можно даже блюда из трех ингредиентов.

Редакция FoodOboz делится рецептом вкусного крабового салата с сыром и вареными яйцами.

Ингредиенты:

Крабовые палочки (снежный краб) – 200 г

Плавленый сыр – 2 шт.

Вареные яйца – 3 шт.

Кукуруза консервированная – 150 г

Майонез по вкусу

Зелень

Способ приготовления:

1. Крабовые палочки разобрать на волокна, выложить в форму и смазать майонезом.

2. Натертый плавленый сыр (можно слегка охладить перед натиранием), смазать майонезом.

3. Натереть вареные яйца, смазать майонезом, добавить кукурузу и украсить зеленью.

4. Поставьте в холодильник на 30 минут, чтобы салат хорошо пропитался.

