Нежный маковый рулет с вишней к чаю: как приготовить: как приготовить
Домашний рулет с маком и вишней – идеальный вариант десерта к чаю, который легко приготовить без сложного теста и долгого замешивания. Благодаря творожной основе выпечка получается нежной, мягкой и очень сочной. Вишневая начинка добавляет приятной кислинки, а мак делает вкус более насыщенным и ароматным. Такой рулет хорошо подходит как сразу после приготовления, так и после охлаждения в холодильнике. Для рецепта понадобятся простые продукты, которые легко найти в магазине.
Идея приготовления вкусного макового рулета с вишней опубликована на странице mil alexx в Instagram.
Ингредиенты:
- творог – 250 г
- яйца – 2 шт.
- мак – 1 ст.л.
- сахар или заменитель сахара – 40 г
- соль – щепотка
Для начинки:
- сливочный сыр – 50 г
- вишни – 250 г
- вода – 50 мл.
- крахмал – 1 ст.л.
- сахар или заменитель сахара – по вкусу
Способ приготовления:
1. Переложите в чашу блендера творог, яйца, сахар и щепотку соли. Взбейте все до однородной гладкой массы. После этого добавьте мак и еще раз хорошо перемешайте.
2. Застелите форму или противень пергаментом и равномерно распределите творожную массу тонким слоем.
3. Поставьте основу в разогретую до 180 градусов духовку примерно на 25 минут. Корж должен стать упругим и слегка румяным.
4. Пока основа выпекается, приготовьте начинку.
5. Переложите вишни в сотейник, добавьте воду и крахмал. Если ягоды кислые, добавьте немного сахара.
6. Постоянно помешивайте массу на небольшом огне, пока она не загустеет.
7. Готовый теплый корж смажьте сливочным сыром, сверху равномерно выложите вишневую начинку и аккуратно сверните рулет.
8. Дайте десерту немного остыть, а затем поставьте его в холодильник примерно на час. После стабилизации рулет станет еще более нежным и будет лучше держать форму при нарезке.
