Домашний рулет с маком и вишней – идеальный вариант десерта к чаю, который легко приготовить без сложного теста и долгого замешивания. Благодаря творожной основе выпечка получается нежной, мягкой и очень сочной. Вишневая начинка добавляет приятной кислинки, а мак делает вкус более насыщенным и ароматным. Такой рулет хорошо подходит как сразу после приготовления, так и после охлаждения в холодильнике. Для рецепта понадобятся простые продукты, которые легко найти в магазине.

Идея приготовления вкусного макового рулета с вишней опубликована на странице mil alexx в Instagram.

Ингредиенты:

творог – 250 г

яйца – 2 шт.

мак – 1 ст.л.

сахар или заменитель сахара – 40 г

соль – щепотка

Для начинки:

сливочный сыр – 50 г

вишни – 250 г

вода – 50 мл.

крахмал – 1 ст.л.

сахар или заменитель сахара – по вкусу

Способ приготовления:

1. Переложите в чашу блендера творог, яйца, сахар и щепотку соли. Взбейте все до однородной гладкой массы. После этого добавьте мак и еще раз хорошо перемешайте.

2. Застелите форму или противень пергаментом и равномерно распределите творожную массу тонким слоем.

3. Поставьте основу в разогретую до 180 градусов духовку примерно на 25 минут. Корж должен стать упругим и слегка румяным.

4. Пока основа выпекается, приготовьте начинку.

5. Переложите вишни в сотейник, добавьте воду и крахмал. Если ягоды кислые, добавьте немного сахара.

6. Постоянно помешивайте массу на небольшом огне, пока она не загустеет.

7. Готовый теплый корж смажьте сливочным сыром, сверху равномерно выложите вишневую начинку и аккуратно сверните рулет.

8. Дайте десерту немного остыть, а затем поставьте его в холодильник примерно на час. После стабилизации рулет станет еще более нежным и будет лучше держать форму при нарезке.

