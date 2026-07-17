Запеченные кабачки – лучшая основа для приготовления вкусных закусок и салатов. Для того, чтобы они не сгорели, не нужно их поливать маслом перед запеканием.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного, полезного и легкого кабачкового салата.

Ингредиенты:

2-3 кабачка (или больше)

1-2 помидора или горсть помидоров черри

3 ст. л. сметаны

2 зуб. чеснока

1 ст. л. соевого соуса

свежая зелень

соль, перец по вкусу

Способ приготовления:

1. Кабачки нарезаем кружочками, солим и оставляем на 5-10 минут. Сливаем лишнюю жидкость, сбрызгиваем маслом и запекаем примерно 20 минут при 180C до румяности. По желанию можно включить конвекцию.

2. Готовые кабачки остужаем. Добавляем нарезанные помидоры и заправляем сметаной, тертым чесноком, соевым соусом и свежей зеленью. По вкусу добавляем соль и перец.

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