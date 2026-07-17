Полезный и вкусный салат из запеченных кабачков: делимся легким рецептом
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Запеченные кабачки – лучшая основа для приготовления вкусных закусок и салатов. Для того, чтобы они не сгорели, не нужно их поливать маслом перед запеканием.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного, полезного и легкого кабачкового салата.
Ингредиенты:
- 2-3 кабачка (или больше)
- 1-2 помидора или горсть помидоров черри
- 3 ст. л. сметаны
- 2 зуб. чеснока
- 1 ст. л. соевого соуса
- свежая зелень
- соль, перец по вкусу
Способ приготовления:
1. Кабачки нарезаем кружочками, солим и оставляем на 5-10 минут. Сливаем лишнюю жидкость, сбрызгиваем маслом и запекаем примерно 20 минут при 180C до румяности. По желанию можно включить конвекцию.
2. Готовые кабачки остужаем. Добавляем нарезанные помидоры и заправляем сметаной, тертым чесноком, соевым соусом и свежей зеленью. По вкусу добавляем соль и перец.
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