Куриные крылышки – одно из самых популярных домашних блюд, которое легко приготовить и в духовке, и в аэрогриле. Благодаря простому маринаду из меда, соевого соуса и чеснока мясо получается сочным, ароматным и с красивой румяной корочкой. Такой рецепт прекрасно подойдет для обеда, ужина или закуски для большой компании. Особый вкус крылышкам придает паприка и легкая карамелизация во время запекания. Подавать блюдо можно со свежей зеленью, овощами или любимым соусом.

Идея приготовления сочных куриных крылышек опубликована на странице фудблогера iren .lazun в Instagram.

Ингредиенты:

куриные крылышки – 1 кг.

паприка – 2 ст.л.

соль – 1/2 ч.л.

соевый соус – 50 мл.

мед – 2 ст.л.

чеснок – 2 зубчика

кунжут – для подачи

зелень – для подачи

Способ приготовления:

1. Куриные крылышки промойте и разрежьте по суставу на части.

2. В большой миске смешайте паприку, соль, соевый соус, мед и измельченный чеснок.

3. Добавьте крылышки в маринад и хорошо перемешайте, чтобы специи равномерно покрыли мясо.

4. Оставьте крылышки мариноваться примерно на час.

Как приготовить в духовке:

1. Застелите противень пергаментом и выложите крылышки в один слой.

2. Запекайте при температуре 190 градусов примерно 20-30 минут.

3. Затем достаньте крылышки, смажьте остатками маринада и верните в духовку еще на 5-10 минут, чтобы образовалась румяная карамельная корочка.

Как приготовить в аэрогриле:

1. Выложите крылышки в корзину аэрогриля в один слой.

2. Готовьте при температуре 180-190 градусов примерно 15-18 минут.

3. После этого переверните крылышки, смажьте маринадом и допекайте еще 2-5 минут.

4. Перед подачей посыпьте готовое блюдо кунжутом и свежей зеленью.

