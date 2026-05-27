Сочные куриные крылышки в ароматном маринаде: как приготовить
Куриные крылышки – одно из самых популярных домашних блюд, которое легко приготовить и в духовке, и в аэрогриле. Благодаря простому маринаду из меда, соевого соуса и чеснока мясо получается сочным, ароматным и с красивой румяной корочкой. Такой рецепт прекрасно подойдет для обеда, ужина или закуски для большой компании. Особый вкус крылышкам придает паприка и легкая карамелизация во время запекания. Подавать блюдо можно со свежей зеленью, овощами или любимым соусом.
Идея приготовления сочных куриных крылышек опубликована на странице фудблогера iren .lazun в Instagram.
Ингредиенты:
- куриные крылышки – 1 кг.
- паприка – 2 ст.л.
- соль – 1/2 ч.л.
- соевый соус – 50 мл.
- мед – 2 ст.л.
- чеснок – 2 зубчика
- кунжут – для подачи
- зелень – для подачи
Способ приготовления:
1. Куриные крылышки промойте и разрежьте по суставу на части.
2. В большой миске смешайте паприку, соль, соевый соус, мед и измельченный чеснок.
3. Добавьте крылышки в маринад и хорошо перемешайте, чтобы специи равномерно покрыли мясо.
4. Оставьте крылышки мариноваться примерно на час.
Как приготовить в духовке:
1. Застелите противень пергаментом и выложите крылышки в один слой.
2. Запекайте при температуре 190 градусов примерно 20-30 минут.
3. Затем достаньте крылышки, смажьте остатками маринада и верните в духовку еще на 5-10 минут, чтобы образовалась румяная карамельная корочка.
Как приготовить в аэрогриле:
1. Выложите крылышки в корзину аэрогриля в один слой.
2. Готовьте при температуре 180-190 градусов примерно 15-18 минут.
3. После этого переверните крылышки, смажьте маринадом и допекайте еще 2-5 минут.
4. Перед подачей посыпьте готовое блюдо кунжутом и свежей зеленью.
Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: