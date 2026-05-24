Куриный шашлык можно легко приготовить дома без мангала и долгого маринования. Для этого достаточно духовки, нескольких простых ингредиентов и правильного соуса. Благодаря апельсиновому соку и специям мясо получается очень сочным, ароматным и нежным. Такое блюдо прекрасно подойдет для ужина, домашнего обеда или праздничного стола. Особенно удобно то, что шашлычки готовятся на шпажках и имеют очень аппетитный вид после запекания.

Идея приготовления сочного шашлыка из куриного филе опубликована на странице фудблогера vistovska cooking в Instagram.

Ингредиенты:

куриное филе бедра – 800 г

болгарский перец – 1 шт.

апельсин – 1/2 шт.

соль – по вкусу

черный перец – по вкусу

копченая паприка – по вкусу

сухой чеснок – по вкусу

специи к курице – по вкусу

Для соуса:

соус сладкий чили – 1 ст.л.

майонез – 1 ст.л.

соус терияки – 1/2 ст.л.

Способ приготовления:

1. Нарежьте куриное филе одинаковыми кусочками и переложите в глубокую миску. Добавьте соль, перец, копченую паприку, сухой чеснок и другие специи к курице.

2. Выдавите сок половины апельсина прямо к мясу и хорошо перемешайте, чтобы маринад равномерно покрыл каждый кусочек. Оставьте курицу мариноваться примерно на один час.

3. Болгарский перец нарежьте крупными кубиками.

4. Деревянные шпажки по желанию замочите в воде на 10-15 минут. После этого нанизывайте курицу на шпажки, чередуя кусочки мяса с болгарским перцем.

5. Отдельно смешайте майонез, соус терияки и сладкий чили. Полученным соусом щедро смажьте шашлычки со всех сторон.

6. Выложите шашлык на противень, застеленный пергаментом, или в форму для запекания. Готовьте в разогретой до 180 градусов духовке примерно 25-30 минут. Во время запекания несколько раз переверните шпажки, чтобы мясо равномерно подрумянилось.

7. Подавайте шашлычки горячими вместе с овощами, соусом или свежей зеленью. Благодаря простому маринаду курица получается очень сочной даже без приготовления на открытом огне.

