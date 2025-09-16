Тесто фило – замечательная основа для ваших любимых блюд. Вам не придется ничего долго вымешивать – достаточно просто добавить начинку, сформировать рулет и поставить все в духовку.

Идея приготовления сытного рулета с картофелем, грибами и сыром опубликована на странице hot spicyua в Instagram.

Ингредиенты для начинки:

картофель – 3 средние

яичный желток – 1 шт.

сливки или сливочное масло – 1 ст.л.

сыр моцарелла – 180 г (30 г в пюре + 150 г сверху)

лук – 1 шт.

грибы (шампиньоны) – 200–250 г

специи

зеленый лук – 2 веточки, измельченные

Для сборки:

тесто фило – 8 листов (7 гармошкой, 8-й сверху)

желток – 1 шт.

растительное масло – 2 ст.л.

кунжут – для посыпки

Способ приготовления:

1. Картофель сварить и растолочь. Добавить желток, сливки или масло, 30 г сыра соль. Перемешать.

2. Измельчить грибы и лук. Обжарить до испарения влаги. Добавить соль.

3. Смешать желток с маслом.

4. Смазать 7 листов теста, сложить гармошкой вдоль.

5. Перевернуть, положить 8-й лист (не смазывать).

6. Выложить начинку слоями: картофельное пюре, грибы, посыпать зеленым луком, сыром.

7. Завернуть рулет.

8. Сверху смазать и посыпать кунжутом.

9. Запекать при температуре 190 градусов с конвекцией 20-25 минут до золотистой корочки.

10. Дать выстояться 10 минут.

