Сытный рулет из теста фило на каждый день и для праздничного стола: внутри начинка из грибов и картофеля
Тесто фило – замечательная основа для ваших любимых блюд. Вам не придется ничего долго вымешивать – достаточно просто добавить начинку, сформировать рулет и поставить все в духовку.
Идея приготовления сытного рулета с картофелем, грибами и сыром опубликована на странице hot spicyua в Instagram.
Ингредиенты для начинки:
- картофель – 3 средние
- яичный желток – 1 шт.
- сливки или сливочное масло – 1 ст.л.
- сыр моцарелла – 180 г (30 г в пюре + 150 г сверху)
- лук – 1 шт.
- грибы (шампиньоны) – 200–250 г
- специи
- зеленый лук – 2 веточки, измельченные
Для сборки:
- тесто фило – 8 листов (7 гармошкой, 8-й сверху)
- желток – 1 шт.
- растительное масло – 2 ст.л.
- кунжут – для посыпки
Способ приготовления:
1. Картофель сварить и растолочь. Добавить желток, сливки или масло, 30 г сыра соль. Перемешать.
2. Измельчить грибы и лук. Обжарить до испарения влаги. Добавить соль.
3. Смешать желток с маслом.
4. Смазать 7 листов теста, сложить гармошкой вдоль.
5. Перевернуть, положить 8-й лист (не смазывать).
6. Выложить начинку слоями: картофельное пюре, грибы, посыпать зеленым луком, сыром.
7. Завернуть рулет.
8. Сверху смазать и посыпать кунжутом.
9. Запекать при температуре 190 градусов с конвекцией 20-25 минут до золотистой корочки.
10. Дать выстояться 10 минут.
Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: