Сытный рулет из теста фило на каждый день и для праздничного стола: внутри начинка из грибов и картофеля

Екатерина Ягович
Кулинария
2 минуты
594
Сытный рулет из теста фило на каждый день и для праздничного стола: внутри начинка из грибов и картофеля

Тесто фило – замечательная основа для ваших любимых блюд. Вам не придется ничего долго вымешивать – достаточно просто добавить начинку, сформировать рулет и поставить все в духовку.

Видео дня

Идея приготовления сытного рулета с картофелем, грибами и сыром опубликована на странице hot spicyua в Instagram.

Сытный рулет из теста фило на каждый день и для праздничного стола: внутри начинка из грибов и картофеля

Ингредиенты для начинки:

  • картофель – 3 средние
  • яичный желток – 1 шт.
  • сливки или сливочное масло – 1 ст.л.
  • сыр моцарелла – 180 г (30 г в пюре + 150 г сверху)
  • лук – 1 шт.
  • грибы (шампиньоны) – 200–250 г
  • специи
  • зеленый лук – 2 веточки, измельченные

Для сборки:

  • тесто фило – 8 листов (7 гармошкой, 8-й сверху)
  • желток – 1 шт.
  • растительное масло – 2 ст.л.
  • кунжут – для посыпки

Способ приготовления:

Сытный рулет из теста фило на каждый день и для праздничного стола: внутри начинка из грибов и картофеля

1. Картофель сварить и растолочь. Добавить желток, сливки или масло, 30 г сыра соль. Перемешать.

2. Измельчить грибы и лук. Обжарить до испарения влаги. Добавить соль.

Сытный рулет из теста фило на каждый день и для праздничного стола: внутри начинка из грибов и картофеля

3. Смешать желток с маслом.

4. Смазать 7 листов теста, сложить гармошкой вдоль.

Сытный рулет из теста фило на каждый день и для праздничного стола: внутри начинка из грибов и картофеля

5. Перевернуть, положить 8-й лист (не смазывать).

6. Выложить начинку слоями: картофельное пюре, грибы, посыпать зеленым луком, сыром.

7. Завернуть рулет.

Сытный рулет из теста фило на каждый день и для праздничного стола: внутри начинка из грибов и картофеля

8. Сверху смазать и посыпать кунжутом.

9. Запекать при температуре 190 градусов с конвекцией 20-25 минут до золотистой корочки.

10. Дать выстояться 10 минут.

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами:

продуктыеда

Сейчас мы готовим

Все рецепты