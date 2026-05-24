Картофель в сливочном соусе – одно из тех блюд, которые легко готовятся и всегда получаются очень вкусными. Сочетание румяного бекона, нежного сыра и сливок делает обычную картошку значительно интереснее. Такой вариант прекрасно подойдет как для быстрого ужина, так и для сытного обеда. Особенно удачно блюдо сочетается со свежей зеленью и овощами. Для рецепта можно использовать молодой или предварительно отваренный картофель.

Идея приготовления сливочного картофеля на сковородке опубликована на странице фудблогера kelman marina в Instagram.

Ингредиенты:

картофель отварной – 700 г

бекон – 120 г

лук – 1 шт.

сливки – 100 мл.

плавленый сыр пластинами – 3-4 шт.

соль – по вкусу

черный перец – по вкусу

сушеный чеснок – 1 ч.л.

зеленый лук – для подачи

Способ приготовления:

1. Нарежьте бекон небольшими кусочками и выложите на сухую разогретую сковородку. Обжарьте до золотистой корочки, чтобы вытопился жир и появился насыщенный аромат.

2. Лук мелко нарежьте и добавьте к бекону. Готовьте несколько минут до мягкости и легкого золотистого цвета.

3. Отваренный картофель нарежьте крупными кусочками или половинками, если он небольшого размера. Переложите картофель на сковородку и осторожно перемешайте с беконом и луком.

4. Влейте сливки, доведите до легкого кипения и тушите несколько минут на небольшом огне. Добавьте соль, перец и сушеный чеснок.

5. Плавленый сыр порвите на кусочки или нарежьте полосками. Добавьте к горячему картофелю и хорошо перемешайте, чтобы сыр полностью расплавился и соус стал гуще.

6. Перед подачей посыпьте блюдо мелко нарезанным зеленым луком. Сливочный картофель получается очень ароматным, сытным и прекрасно подходит как самостоятельное блюдо или как гарнир к мясу.

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: