Вкусные кабачковые оладьи за 10 минут: делимся легким рецептом блюда для завтрака
Кабачки – идеальные овощи для приготовления вкусных запеканок, а также супов, салатов, икры. Еще из них получатся очень вкусные оладьи, блины.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных кабачковых оладий, которые будут идеальным вариантом перекуса и ужина.
Ингредиенты:
- кабачки
- чеснок
- мука
- яйца
- специи
- зелень
Способ приготовления:
1. Натрите кабачки, отожмите лишнюю жидкость.
2. Добавьте муку, яйца, чеснок тертый, специи, перемешайте.
3. Пожарьте оладьи и подавайте со сметаной.
