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Апельсиновые кексы "12 ложек": простой рецепт нежной домашней выпечки

Екатерина ЯговичЕкатерина Ягович
Time to read1 мин
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Апельсиновые кексы "12 ложек": простой рецепт нежной домашней выпечки
Рецепт кексов "12 ложек". Источник: freepik.com

Для домашнего чаепития можно приготовить ароматные апельсиновые кексы из доступных ингредиентов. Рецепт "12 ложек" удобен тем, что большинство продуктов не нужно взвешивать на кухонных весах. Апельсин придает выпечке приятный цитрусовый аромат, а ванильный сахар подчеркивает ее сладкий вкус. На приготовление и выпечку уйдет совсем немного времени.

Идея приготовления нежных домашних кексов "12 ложек" опубликована на странице vita foodblog в Instagram.

Апельсиновые кексы ''12 ложек'': простой рецепт нежной домашней выпечки

Кексы "12 ложек". Источник: Скриншот поста на странице vita foodblog в Instagram

Ингредиенты:

  • Яйца – 3 шт.
  • Сахар – 12 ст.л.
  • Масло – 12 ст.л.
  • Молоко – 12 ст.л.
  • Мука – 12 ст.л.
  • Разрыхлитель – 15 г
  • Ванильный сахар – по вкусу
  • Соль – щепотка
  • Апельсин – 1 шт. (цедра и сок)

Способ приготовления:

Апельсиновые кексы ''12 ложек'': простой рецепт нежной домашней выпечки

Готовим тесто. Источник: Скриншот поста на странице vita foodblog в Instagram

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1. В миске взбейте яйца с сахаром, ванильным сахаром и щепоткой соли до однородной массы.

2. Добавьте молоко и масло, перемешайте. Выжмите сок одного апельсина, натрите цедру и добавьте их в смесь.

3. Отдельно смешайте муку с разрыхлителем.

Апельсиновые кексы ''12 ложек'': простой рецепт нежной домашней выпечки

Выливаем тесто в форму. Источник: Скриншот поста на странице vita foodblog в Instagram

4. Постепенно всыпьте сухие ингредиенты в жидкую смесь и перемешайте до получения однородного теста без комочков.

5. Разложите тесто по формочкам для кексов, заполняя их примерно на две трети.

Апельсиновые кексы ''12 ложек'': простой рецепт нежной домашней выпечки

Ставим в духовку. Источник: Скриншот поста на странице vita foodblog в Instagram

6. Поставьте формочки в разогретую до 180 градусов духовку. Выпекайте 20-25 минут, ориентируясь на особенности своей духовки.

7. Готовность проверьте деревянной шпажкой: она должна выходить из теста сухой.

Апельсиновые кексы ''12 ложек'': простой рецепт нежной домашней выпечки

Готовые кексы. Источник: Скриншот поста на странице vita foodblog в Instagram

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