Апельсиновые кексы ''12 ложек'': простой рецепт нежной домашней выпечки

Для домашнего чаепития можно приготовить ароматные апельсиновые кексы из доступных ингредиентов. Рецепт "12 ложек" удобен тем, что большинство продуктов не нужно взвешивать на кухонных весах. Апельсин придает выпечке приятный цитрусовый аромат, а ванильный сахар подчеркивает ее сладкий вкус. На приготовление и выпечку уйдет совсем немного времени.

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Идея приготовления нежных домашних кексов "12 ложек" опубликована на странице vita foodblog в Instagram.

Ингредиенты:

Яйца – 3 шт.

Сахар – 12 ст.л.

Масло – 12 ст.л.

Молоко – 12 ст.л.

Мука – 12 ст.л.

Разрыхлитель – 15 г

Ванильный сахар – по вкусу

Соль – щепотка

Апельсин – 1 шт. (цедра и сок)

Способ приготовления:

1. В миске взбейте яйца с сахаром, ванильным сахаром и щепоткой соли до однородной массы.

2. Добавьте молоко и масло, перемешайте. Выжмите сок одного апельсина, натрите цедру и добавьте их в смесь.

3. Отдельно смешайте муку с разрыхлителем.

4. Постепенно всыпьте сухие ингредиенты в жидкую смесь и перемешайте до получения однородного теста без комочков.

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5. Разложите тесто по формочкам для кексов, заполняя их примерно на две трети.

6. Поставьте формочки в разогретую до 180 градусов духовку. Выпекайте 20-25 минут, ориентируясь на особенности своей духовки.

7. Готовность проверьте деревянной шпажкой: она должна выходить из теста сухой.

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