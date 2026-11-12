Аромат на всю кухню: рецепт мягкого апельсинового кекса за 50 минут

Апельсиновый кекс – простая домашняя выпечка с выразительным цитрусовым ароматом и нежной текстурой. Для его приготовления не нужно отдельно выжимать сок или натирать цедру: целый апельсин измельчают вместе с кожурой. Благодаря этому тесто приобретает насыщенный фруктовый вкус. Перед использованием апельсин стоит залить кипятком на несколько минут, чтобы уменьшить возможную горечь кожуры.

Идея приготовления нежного апельсинового кекса опубликована на странице ask edith в Instagram.

Ингредиенты:

Апельсин – 1 крупный (200–250 г)

Яйца – 3 шт.

Сахар – 150 г

Масло – 60 мл.

Мука – 230-250 г

Разрыхлитель – 10 г

Способ приготовления:

1. Апельсин тщательно вымойте, залейте кипятком и оставьте на 2-3 минуты. Для кекса лучше выбрать сладкий фрукт с тонкой кожурой.

2. Затем обсушите его, нарежьте кусочками вместе с кожурой и обязательно удалите все косточки.

3. Переложите апельсин в чашу блендера. Добавьте яйца, сахар и масло. Взбейте все до однородной светлой массы, чтобы кусочки фрукта хорошо измельчились.

4. Муку просейте вместе с разрыхлителем и постепенно добавьте к апельсиновой смеси. Перемешайте до однородности, чтобы в тесте не осталось комочков.

5. Форму для кекса смажьте маслом и слегка присыпьте мукой. Вылейте в нее тесто и разровняйте поверхность.

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6. Поставьте форму в разогретую до 180 градусов духовку и выпекайте примерно 40-50 минут. Готовность проверьте деревянной шпажкой: если после прокалывания она выходит сухой, кекс можно доставать.

7. Перед подачей дайте выпечке немного остыть. По желанию украсьте ее сахарной пудрой.

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