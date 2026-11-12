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Аромат на всю кухню: рецепт мягкого апельсинового кекса за 50 минут

Екатерина ЯговичЕкатерина Ягович
Time to read1 мин
156
Аромат на всю кухню: рецепт мягкого апельсинового кекса за 50 минут
Как приготовить нежный апельсиновый кекс к чаю. Источник: Сгенерировано с помощью ИИ

Апельсиновый кекс – простая домашняя выпечка с выразительным цитрусовым ароматом и нежной текстурой. Для его приготовления не нужно отдельно выжимать сок или натирать цедру: целый апельсин измельчают вместе с кожурой. Благодаря этому тесто приобретает насыщенный фруктовый вкус. Перед использованием апельсин стоит залить кипятком на несколько минут, чтобы уменьшить возможную горечь кожуры.

Идея приготовления нежного апельсинового кекса опубликована на странице ask edith в Instagram.

Аромат на всю кухню: рецепт мягкого апельсинового кекса за 50 минут

Рецепт нежного апельсинового кекса. Источник: Скриншот поста на странице ask edith в Instagram

Ингредиенты:

  • Апельсин – 1 крупный (200–250 г)
  • Яйца – 3 шт.
  • Сахар – 150 г
  • Масло – 60 мл.
  • Мука – 230-250 г
  • Разрыхлитель – 10 г

Способ приготовления:

Аромат на всю кухню: рецепт мягкого апельсинового кекса за 50 минут

Готовим тесто. Источник: Скриншот поста на странице ask edith в Instagram

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1. Апельсин тщательно вымойте, залейте кипятком и оставьте на 2-3 минуты. Для кекса лучше выбрать сладкий фрукт с тонкой кожурой.

2. Затем обсушите его, нарежьте кусочками вместе с кожурой и обязательно удалите все косточки.

Аромат на всю кухню: рецепт мягкого апельсинового кекса за 50 минут

Заливаем тесто в форму. Источник: Скриншот поста на странице ask edith в Instagram

3. Переложите апельсин в чашу блендера. Добавьте яйца, сахар и масло. Взбейте все до однородной светлой массы, чтобы кусочки фрукта хорошо измельчились.

Аромат на всю кухню: рецепт мягкого апельсинового кекса за 50 минут

Ставим в духовку. Источник: Скриншот поста на странице ask edith в Instagram

4. Муку просейте вместе с разрыхлителем и постепенно добавьте к апельсиновой смеси. Перемешайте до однородности, чтобы в тесте не осталось комочков.

5. Форму для кекса смажьте маслом и слегка присыпьте мукой. Вылейте в нее тесто и разровняйте поверхность.

Аромат на всю кухню: рецепт мягкого апельсинового кекса за 50 минут

Готовый апельсиновый кекс. Источник: Скриншот поста на странице ask edith в Instagram

6. Поставьте форму в разогретую до 180 градусов духовку и выпекайте примерно 40-50 минут. Готовность проверьте деревянной шпажкой: если после прокалывания она выходит сухой, кекс можно доставать.

7. Перед подачей дайте выпечке немного остыть. По желанию украсьте ее сахарной пудрой.

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