Ароматные синабоны с корицей и кремом: рецепт очень вкусной осенней выпечки

Лучший осенний десерт – выпечка с корицей. Таким блюдом являются вкусные синабоны в воздушным кремом.

Видео дня

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных, ароматних синабонов с корицей, и вкусным кремом.

Ингредиенты на 8 больших или 12 небольших булочек:

180 мл теплого молока

90 г сахара + 10 г ванильного сахара

9 г сухих дрожжей

120 г греческого йогурта или сметаны

100 г мягкого масла

2 яйца

550 г муки (50 г, зависит от муки)

1/2 ч. л. соли

Начинка:

100 г мягкого масла

150 г сахара

12 г корицы

120 мл сливок 30-33%

Крем:

250 г сливочного сыра

50 г мягкого масла

40 г сахарной пудры

ваниль

Способ приготовления:

1. Тесто: в теплое молоко добавляем 1 ч. л. сахара из общего количества и дрожжи. Перемешиваем и оставляем на 10 минут. Добавляем оставшийся сахар, йогурт или сметану, яйца, ваниль, муку и соль. Замешиваем тесто, добавляем масло и вымешиваем еще 10 минут до гладкости.

РЕКЛАМА

2. Перекладываем тесто в смазанную маслом миску, накрываем и оставляем в теплом месте на 30 минут (не нужно, чтобы тесто увеличилось вдвое, оно должно просто немного подрасти).

3. Для начинки: смешиваем мягкое масло, сахар и корицу. Чтобы приготовить синнабоны с карамелью на дне, просто сделайте вдвое больше начинки и половину выложите на дно формы.

Главные истории дня

4. Раскатываем тесто в прямоугольник (40*50 см), равномерно распределяем начинку по всей поверхности. Сворачиваем тесто в рулет и нарезаем на 8 больших или 12 маленьких синнабонов. Выкладываем в форму 23×33 см, накрываем и оставляем подойти на 25–30 минут.

РЕКЛАМА

5. Перед выпеканием слегка подогреваем сливки и равномерно поливаем ими синабоны (это нужно для сочности и влажности булочек). Выпекаем при 180 градусах 25 минут для больших синабонов или 20 минут для меньших. Затем увеличиваем температуру до 190°C и выпекаем еще 5–7 минут до золотистого цвета.

6. Для крема: соединяем сливочный сыр с мягким маслом, добавляем сахарную пудру и ваниль. Готовым синабонам даем остыть 10-15 минут, смазываем сливочным кремом.

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: