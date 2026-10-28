Ароматные синабоны с корицей и кремом: рецепт очень вкусной осенней выпечки
Лучший осенний десерт – выпечка с корицей. Таким блюдом являются вкусные синабоны в воздушным кремом.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных, ароматних синабонов с корицей, и вкусным кремом.
Ингредиенты на 8 больших или 12 небольших булочек:
- 180 мл теплого молока
- 90 г сахара + 10 г ванильного сахара
- 9 г сухих дрожжей
- 120 г греческого йогурта или сметаны
- 100 г мягкого масла
- 2 яйца
- 550 г муки (50 г, зависит от муки)
- 1/2 ч. л. соли
Начинка:
- 100 г мягкого масла
- 150 г сахара
- 12 г корицы
- 120 мл сливок 30-33%
Крем:
- 250 г сливочного сыра
- 50 г мягкого масла
- 40 г сахарной пудры
- ваниль
Способ приготовления:
1. Тесто: в теплое молоко добавляем 1 ч. л. сахара из общего количества и дрожжи. Перемешиваем и оставляем на 10 минут. Добавляем оставшийся сахар, йогурт или сметану, яйца, ваниль, муку и соль. Замешиваем тесто, добавляем масло и вымешиваем еще 10 минут до гладкости.
2. Перекладываем тесто в смазанную маслом миску, накрываем и оставляем в теплом месте на 30 минут (не нужно, чтобы тесто увеличилось вдвое, оно должно просто немного подрасти).
3. Для начинки: смешиваем мягкое масло, сахар и корицу. Чтобы приготовить синнабоны с карамелью на дне, просто сделайте вдвое больше начинки и половину выложите на дно формы.
4. Раскатываем тесто в прямоугольник (40*50 см), равномерно распределяем начинку по всей поверхности. Сворачиваем тесто в рулет и нарезаем на 8 больших или 12 маленьких синнабонов. Выкладываем в форму 23×33 см, накрываем и оставляем подойти на 25–30 минут.
5. Перед выпеканием слегка подогреваем сливки и равномерно поливаем ими синабоны (это нужно для сочности и влажности булочек). Выпекаем при 180 градусах 25 минут для больших синабонов или 20 минут для меньших. Затем увеличиваем температуру до 190°C и выпекаем еще 5–7 минут до золотистого цвета.
6. Для крема: соединяем сливочный сыр с мягким маслом, добавляем сахарную пудру и ваниль. Готовым синабонам даем остыть 10-15 минут, смазываем сливочным кремом.
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