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Ароматные яблочные блины в духовке: рецепт вкусного десерта

Ирина МельниченкоИрина Мельниченко
Time to read1 мин
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Ароматные яблочные блины в духовке: рецепт вкусного десерта
Рецепт яблочных блинов. Источник: Сгенерировано с помощью ИИ

Домашние блины – лучшее блюдо для вкусного завтрака. Готовить их можно как на сковороде, так и просто в духовке. А для яркого вкуса можно добавить тертые яблоки.

Ароматные яблочные блины в духовке: рецепт вкусного десерта

Вкусные яблочные блины

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных яблочных блинов, которые очень просто готовятся.

Ингредиенты:

  • 200 мл молока
  • 80 г муки
  • 3 г растительного масла
  • 1 яйцо
  • 10 г ванильного сахара
  • щепотка соли
  • одно яблоко
  • сахар + корица для посыпки
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Способ приготовления:

1. Разбейте яйцо, всыпьте ванильный сахар, щепотку соли и влейте треть молока – перемешайте венчиком.

Ароматные яблочные блины в духовке: рецепт вкусного десерта

Основа для теста

2. Постепенно всыпайте муку, перемешивая всю массу венчиком. Затем долейте молоко и немного масла, и все хорошо перемешайте.

Ароматные яблочные блины в духовке: рецепт вкусного десерта

Приготовление основы для блинов

3. Вылейте в форму на пергамент, сверху натрите яблоко, очищенное от кожуры, и рекомендую сверху посыпать смесью сахара с корицей.

Ароматные яблочные блины в духовке: рецепт вкусного десерта

Сколько запекать блин

4. Запекаем при 180C 25-30 минут, затем достаем, нарезаем, скручиваем в рулетики и подаем.

Ароматные яблочные блины в духовке: рецепт вкусного десерта

Готовые блины

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