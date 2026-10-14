Ароматные яблочные блины в духовке: рецепт вкусного десерта
Домашние блины – лучшее блюдо для вкусного завтрака. Готовить их можно как на сковороде, так и просто в духовке. А для яркого вкуса можно добавить тертые яблоки.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных яблочных блинов, которые очень просто готовятся.
Ингредиенты:
- 200 мл молока
- 80 г муки
- 3 г растительного масла
- 1 яйцо
- 10 г ванильного сахара
- щепотка соли
- одно яблоко
- сахар + корица для посыпки
Способ приготовления:
1. Разбейте яйцо, всыпьте ванильный сахар, щепотку соли и влейте треть молока – перемешайте венчиком.
2. Постепенно всыпайте муку, перемешивая всю массу венчиком. Затем долейте молоко и немного масла, и все хорошо перемешайте.
3. Вылейте в форму на пергамент, сверху натрите яблоко, очищенное от кожуры, и рекомендую сверху посыпать смесью сахара с корицей.
4. Запекаем при 180C 25-30 минут, затем достаем, нарезаем, скручиваем в рулетики и подаем.
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