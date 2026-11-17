Ароматные яблочные оладьи: делимся оригинальным рецептом вкусного блюда
Оладьи можно готовить как в классическом варианте – на кефире. А также можно приготовить их с яблоками, корицей, так они будут еще вкуснее.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных, яблочных оладий, которые просто готовятся.
Ингредиенты:
- 250 г кефира 2,5%
- 1 яйцо
- щепотка соли
- 20 г сахара (1 ст. л.)
- 2 г соды (1/2 ч. л.)
- 200 г муки
- 1 ч. л. корицы
- 2 средних яблока
Способ приготовления:
1. Кефир немного подогреваем – он должен быть теплым, но не горячим. Добавляем сахар, яйцо, соль – хорошо перемешиваем. Всыпаем муку с корицей, замешиваем однородное тесто. Добавляем соду, еще раз хорошо перемешиваем и оставляем, пока разогревается сковорода.
2. Яблоки очищаем, нарезаем кольцами, удаляем сердцевину. Каждое кольцо окунаем в тесто и выкладываем на хорошо разогретую сковороду.
3. Жарим на медленном огне по 3-4 минуты с каждой стороны. Когда перевернем, можно накрыть крышкой – так яблоко станет нежнее.
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