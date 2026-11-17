Оладьи можно готовить как в классическом варианте – на кефире. А также можно приготовить их с яблоками, корицей, так они будут еще вкуснее.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных, яблочных оладий, которые просто готовятся.

Ингредиенты:

250 г кефира 2,5%

1 яйцо

щепотка соли

20 г сахара (1 ст. л.)

2 г соды (1/2 ч. л.)

200 г муки

1 ч. л. корицы

2 средних яблока

Способ приготовления:

1. Кефир немного подогреваем – он должен быть теплым, но не горячим. Добавляем сахар, яйцо, соль – хорошо перемешиваем. Всыпаем муку с корицей, замешиваем однородное тесто. Добавляем соду, еще раз хорошо перемешиваем и оставляем, пока разогревается сковорода.

2. Яблоки очищаем, нарезаем кольцами, удаляем сердцевину. Каждое кольцо окунаем в тесто и выкладываем на хорошо разогретую сковороду.

3. Жарим на медленном огне по 3-4 минуты с каждой стороны. Когда перевернем, можно накрыть крышкой – так яблоко станет нежнее.

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