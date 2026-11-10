Ароматный кекс на сгущенном молоке: делимся рецептом вкусно выпечки к чаю
Домашние кексы – очень простая, вкусная выпечка к чаю. Готовить их можно хоть каждый день. А для яркого вкуса можно добавить цедру цитрусовых.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного, ароматно кекса на сгущенном молоке.
Ингредиенты:
- 3 яйца
- 290 мл сгущенного молока
- 40 г сливочного масла
- ваниль
- 130 г муки
- 1 ч.л разрыхлителя
Способ приготовления:
1. К яйцам добавляем сгущенное молоко, растопленное сливочное масло, ваниль и перемешиваем до однородности (можно просто венчиком ). Добавляем муку с разрыхлителем и замешиваем однородное тесто.
2. Переливаем в форму для выпекания и отправляем в разогретую до 180 градусов духовку на 45-50 минут.
Готовность проверяем деревянной палочкой, на выходе она должна быть сухой!
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