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Ароматный кекс на сгущенном молоке: делимся рецептом вкусно выпечки к чаю

Ирина МельниченкоИрина Мельниченко
Time to read1 мин
288
Ароматный кекс на сгущенном молоке: делимся рецептом вкусно выпечки к чаю
Лимонный кекс, как в Starbucks. Источник: Создано с помощью ИИ

Домашние кексы – очень простая, вкусная выпечка к чаю. Готовить их можно хоть каждый день. А для яркого вкуса можно добавить цедру цитрусовых.

Ароматный кекс на сгущенном молоке: делимся рецептом вкусно выпечки к чаю

Вкусный кекс

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного, ароматно кекса на сгущенном молоке. 

Ингредиенты: 

  • 3 яйца
  • 290 мл сгущенного молока
  • 40 г сливочного масла
  • ваниль
  • 130 г муки
  • 1 ч.л разрыхлителя

Способ приготовления: 

1. К яйцам добавляем сгущенное молоко, растопленное сливочное масло, ваниль и перемешиваем до однородности (можно просто венчиком ). Добавляем муку с разрыхлителем и замешиваем однородное тесто.

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Ароматный кекс на сгущенном молоке: делимся рецептом вкусно выпечки к чаю

Тесто для кекса

2. Переливаем в форму для выпекания и отправляем в разогретую до 180 градусов духовку на 45-50 минут.

Ароматный кекс на сгущенном молоке: делимся рецептом вкусно выпечки к чаю

Сколько выпекать кекс

Готовность проверяем деревянной палочкой, на выходе она должна быть сухой!

Ароматный кекс на сгущенном молоке: делимся рецептом вкусно выпечки к чаю

Готовый кекс

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