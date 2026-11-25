Ароматный шоколадный пирог: делимся самым простым рецептом
Домашние пироги можно готовить из любого теста и даже просто из лаваша, печенья, желе. А еще идеальной основой будет слоеное тесто и тесто фило.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного, ароматного шоколадного пирога с глазурью.
Ингредиенты:
Для теста:
- Мука – 200 г
- Какао – 35 г
- Сахар – 200 г
- Сода – 1 ч. л.
- Соль – 1/2 ч. л.
- Вода – 240 мл
- Растительное масло – 80 мл
- Яблочный уксус – 2 ст. л.
- Ваниль – 1/4 ч. л.
Для глазури:
- Сахар – 100 г
- Какао – 25 г
- Кукурузный крахмал – 14 г
- Соль – 1/4 ч. л.
- Вода – 240 мл
Способ приготовления:
1. Тесто: в миске соединяем все сухие ингредиенты: муку, какао, сахар, соду и соль. Перемешиваем. Добавляем воду, масло, яблочный уксус и ваниль. Хорошо вымешиваем до однородной гладкой шоколадной массы.
2. Переливаем в форму и выпекаем при 180°C 45-50 минут (ориентируйтесь на свою духовку). Проверяем готовность шпажкой.
3. Глазурь: в сотейнике смешиваем все ингредиенты. Ставим на огонь и варим до загустения, постоянно помешивая – глазурь должна стать глянцевой и тягучей.
4. Даем немного остыть и заливаем ею полностью остывший пирог. Ставим пирог в холодильник на 2-3 часа, чтобы он хорошо пропитался и застыл.
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