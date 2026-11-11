Много сыра и курицы: рецепт белкового коржа, который легко приготовить

Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Подписаться
RU
UA
Картина дня
RU
UA
Картина дня
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Подписаться
Горячие темы
проект Рассвет аналог СтарлинкРоссийский проект "Рассвет" уже задействован в войне против Украины: в чем опасность и как противодействовать угрозеСилы обороны сократили численность российской армии на 2 580 оккупантов: данные ГенштабаСилы обороны сократили численность российской армии на 2 580 оккупантов: данные ГенштабаУкраинские беспилотники атаковалиТверь и Ленинградскую область: россияне поделились впечатлениями о работе своей ПВО. ФотоУкраинские беспилотники атаковалиТверь и Ленинградскую область: россияне поделились впечатлениями о работе своей ПВО. ФотоНайдите желудь на картинке с листьями: справятся только люди с идеальным зрениемНайдите желудь на картинке с листьями: справятся только люди с идеальным зрениемИллюстрация – евро в кошелькеУкраинцы больше не смогут делать дорогие покупки в Польше: какие важные документы нужныОтражение воздушной атаки РФРоссия атаковала Украину ракетой и 163 дронами: большинство целей сбила ПВО, но есть последствия в областях. ФотоЛучший день для решения финансовых вопросов: Близнецов ждет успех, а Скорпионов большие неприятности – гороскоп на 11 ноябряЛучший день для решения финансовых вопросов: Близнецов ждет успех, а Скорпионов большие неприятности – гороскоп на 11 ноябряОккупанты ударом по Сумской области убили бывшую сотрудницу заповедника: подробности трагедии. ФотоОккупанты ударом по Сумской области убили бывшую сотрудницу заповедника: подробности трагедии. ФотоИллюстрация — новое жилье, покупка жилья, ипотека.Украинцы больше не хотят покупать квартиры в Киеве: какие города выбирают вместо негоВ Палате представителей США сорвали попытку инициировать импичмент ХегсетуВ Палате представителей США сорвали попытку инициировать импичмент Хегсету
Подпишитесь, чтобы узнавать новости первыми

Нажмите “Подписаться” в следующем окне

Перейти
Google Subscribe

Много сыра и курицы: рецепт белкового коржа, который легко приготовить

Екатерина ЯговичЕкатерина Ягович
Time to read1 мин
369
Много сыра и курицы: рецепт белкового коржа, который легко приготовить
Рецепт коржа из лаваша. Источник: Сгенерировано с помощью ИИ

Белковая лепешка из лаваша с курицей и сыром – сытное блюдо, которое можно приготовить на сковороде без использования духовки. Для начинки смешивают яйца, кисломолочный творог, куриное филе, твердый сыр и зелень. Полученную массу распределяют между двумя круглыми лавашами и обжаривают под крышкой. В результате получается румяная лепешка с сочной начинкой, которую удобно нарезать порционными кусочками.

Идея приготовления белковой лепешки из лаваша с курицей и сыром опубликована на странице fedorenko pp в Instagram.

Много сыра и курицы: рецепт белкового коржа, который легко приготовить

Как приготовить лепешку из лаваша с начинкой. Источник: Скриншот поста на странице fedorenko pp в Instagram

Ингредиенты:

  • Круглый лаваш – 2 шт.
  • Яйца – 2 шт.
  • Творог 5% – 250 г
  • Куриное филе – 250 г
  • Твердый сыр – 100 г
  • Зелень – по вкусу
  • Соль – по вкусу
  • Специи – по вкусу

Способ приготовления:

Много сыра и курицы: рецепт белкового коржа, который легко приготовить

Готовим начинку. Источник: Скриншот поста на странице fedorenko pp в Instagram

Читайте также
Екатерина ЯговичЕкатерина Ягович
5,6 т.
Как жарить рыбу, чтобы она не прилипала к сковороде: поможет обычный пергамент
5,6 т.
Как жарить рыбу, чтобы она не прилипала к сковороде: поможет обычный пергамент
Ирина МельниченкоИрина Мельниченко
5,2 т.
Сочная творожная запеканка без грамма муки: ее можно есть на ночь
5,2 т.
Сочная творожная запеканка без грамма муки: ее можно есть на ночь
Екатерина ЯговичЕкатерина Ягович
2,5 т.
Сырные блинчики с зеленью за 10 минут: простой рецепт на кефире
2,5 т.
Сырные блинчики с зеленью за 10 минут: простой рецепт на кефире

1. В глубокой миске соедините яйца и творог. Тщательно перемешайте вилкой или венчиком до однородной консистенции.

2. Куриное филе нарежьте небольшими кусочками. Твердый сыр натрите на терке, а зелень мелко порубите.

3. Добавьте курицу, сыр и зелень к творожно-яичной смеси. Посолите, приправьте специями и хорошо перемешайте, чтобы начинка распределилась равномерно.

Много сыра и курицы: рецепт белкового коржа, который легко приготовить

Накрываем начинку второй половиной лаваша. Источник: Скриншот поста на странице fedorenko pp в Instagram

4. Возьмите два круглых лаваша. На один из них выложите подготовленную начинку и распределите ее ровным слоем. Накройте вторым лавашем.

5. Разогрейте антипригарную сковороду и осторожно переложите на нее подготовленную лепешку. Накройте крышкой и готовьте на небольшом огне.

6. Когда нижняя сторона подрумянится, осторожно переверните лепешку и продолжайте готовить под крышкой до золотистой корочки и полной готовности куриного филе.

Много сыра и курицы: рецепт белкового коржа, который легко приготовить

Готовая лепешка. Источник: Скриншот поста на странице fedorenko pp в Instagram

7. Готовое блюдо немного остудите, нарежьте порционными кусочками и подавайте к столу.

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами:

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий

Похожие темы
едапродукты
facebook0

Читайте нас в Telegram и Viber или скачайте приложение

Добавить в предпочитаемые источники

OBOZ.UA работает согласно Редакционной политике. Не ведитесь на фейки!

Сейчас мы готовим

Все рецепты