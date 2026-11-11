Много сыра и курицы: рецепт белкового коржа, который легко приготовить

Белковая лепешка из лаваша с курицей и сыром – сытное блюдо, которое можно приготовить на сковороде без использования духовки. Для начинки смешивают яйца, кисломолочный творог, куриное филе, твердый сыр и зелень. Полученную массу распределяют между двумя круглыми лавашами и обжаривают под крышкой. В результате получается румяная лепешка с сочной начинкой, которую удобно нарезать порционными кусочками.

Идея приготовления белковой лепешки из лаваша с курицей и сыром опубликована на странице fedorenko pp в Instagram.

Ингредиенты:

Круглый лаваш – 2 шт.

Яйца – 2 шт.

Творог 5% – 250 г

Куриное филе – 250 г

Твердый сыр – 100 г

Зелень – по вкусу

Соль – по вкусу

Специи – по вкусу

Способ приготовления:

1. В глубокой миске соедините яйца и творог. Тщательно перемешайте вилкой или венчиком до однородной консистенции.

2. Куриное филе нарежьте небольшими кусочками. Твердый сыр натрите на терке, а зелень мелко порубите.

3. Добавьте курицу, сыр и зелень к творожно-яичной смеси. Посолите, приправьте специями и хорошо перемешайте, чтобы начинка распределилась равномерно.

4. Возьмите два круглых лаваша. На один из них выложите подготовленную начинку и распределите ее ровным слоем. Накройте вторым лавашем.

5. Разогрейте антипригарную сковороду и осторожно переложите на нее подготовленную лепешку. Накройте крышкой и готовьте на небольшом огне.

6. Когда нижняя сторона подрумянится, осторожно переверните лепешку и продолжайте готовить под крышкой до золотистой корочки и полной готовности куриного филе.

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7. Готовое блюдо немного остудите, нарежьте порционными кусочками и подавайте к столу.

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