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Баклажаны по-грузински: ароматная закуска с грецкими орехами по простому рецепту

Екатерина ЯговичЕкатерина Ягович
Time to read1 мин
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Баклажаны по-грузински: ароматная закуска с грецкими орехами по простому рецепту
Рецепт грузинского салата с баклажанами. Источник: Создано с помощью ИИ

Баклажаны можно подавать не только в виде жареных ломтиков или в составе овощного салата. Попробуйте приготовить "Ацецили" – закуску из обжаренных баклажанов, грецких орехов, чеснока и зелени. Особый вкус блюду придают хмели-сунели, кориандр и винный уксус. После остывания ингредиенты хорошо сочетаются, а ореховый соус делает закуску насыщенной и ароматной.

Идея приготовления баклажанов в ореховом соусе опубликована на странице ukrainska hospodynia в Instagram.

Баклажаны по-грузински: ароматная закуска с грецкими орехами по простому рецепту

Как вкусно приготовить баклажаны. Источник: Скриншот поста на странице ukrainska hospodynia в Instagram

Ингредиенты:

  • Баклажаны – 2 шт.
  • Красный лук – ½ небольшой луковицы
  • Чеснок – 2-3 зубчика
  • Грецкие орехи – 80-100 г
  • Кинза или петрушка – 15-20 г
  • Винный или яблочный уксус – 2 ст.л.
  • Вода – 30 мл
  • Хмели-сунели – 1 ч.л.
  • Молотый кориандр – ½ ч.л.
  • Черный перец – по вкусу
  • Соль – по вкусу
  • Масло – для жарки
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Способ приготовления:

Баклажаны по-грузински: ароматная закуска с грецкими орехами по простому рецепту

Готовим ореховую заправку. Источник: Скриншот поста на странице ukrainska hospodynia в Instagram

1. Баклажаны нарежьте ломтиками толщиной 5-7 мм. Обжарьте на разогретой сковороде с маслом с обеих сторон до золотистой корочки. Переложите на бумажное полотенце, чтобы удалить лишний жир.

2. Грецкие орехи, очищенный чеснок, красный лук и зелень выложите в чашу блендера. Измельчите до однородной или слегка зернистой консистенции.

Баклажаны по-грузински: ароматная закуска с грецкими орехами по простому рецепту

Жареные баклажаны для блюда. Источник: Скриншот поста на странице ukrainska hospodynia в Instagram

3. Добавьте винный уксус, хмели-сунели, молотый кориандр, соль и черный перец.

4. Влейте воду и перемешайте. Если соус получается слишком густым, добавьте еще немного воды.

Баклажаны по-грузински: ароматная закуска с грецкими орехами по простому рецепту

Готовое блюдо. Источник: Скриншот поста на странице ukrainska hospodynia в Instagram

5. Охлажденные баклажаны нарежьте полосками или небольшими кусочками. Смешайте их с ореховым соусом, чтобы он равномерно покрыл овощи.

6. Поставьте закуску в холодильник как минимум на 30 минут. За это время баклажаны пропитаются соусом и специями.

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