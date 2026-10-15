Баклажаны по-грузински: ароматная закуска с грецкими орехами по простому рецепту
Баклажаны можно подавать не только в виде жареных ломтиков или в составе овощного салата. Попробуйте приготовить "Ацецили" – закуску из обжаренных баклажанов, грецких орехов, чеснока и зелени. Особый вкус блюду придают хмели-сунели, кориандр и винный уксус. После остывания ингредиенты хорошо сочетаются, а ореховый соус делает закуску насыщенной и ароматной.
Идея приготовления баклажанов в ореховом соусе опубликована на странице ukrainska hospodynia в Instagram.
Ингредиенты:
- Баклажаны – 2 шт.
- Красный лук – ½ небольшой луковицы
- Чеснок – 2-3 зубчика
- Грецкие орехи – 80-100 г
- Кинза или петрушка – 15-20 г
- Винный или яблочный уксус – 2 ст.л.
- Вода – 30 мл
- Хмели-сунели – 1 ч.л.
- Молотый кориандр – ½ ч.л.
- Черный перец – по вкусу
- Соль – по вкусу
- Масло – для жарки
Способ приготовления:
1. Баклажаны нарежьте ломтиками толщиной 5-7 мм. Обжарьте на разогретой сковороде с маслом с обеих сторон до золотистой корочки. Переложите на бумажное полотенце, чтобы удалить лишний жир.
2. Грецкие орехи, очищенный чеснок, красный лук и зелень выложите в чашу блендера. Измельчите до однородной или слегка зернистой консистенции.
3. Добавьте винный уксус, хмели-сунели, молотый кориандр, соль и черный перец.
4. Влейте воду и перемешайте. Если соус получается слишком густым, добавьте еще немного воды.
5. Охлажденные баклажаны нарежьте полосками или небольшими кусочками. Смешайте их с ореховым соусом, чтобы он равномерно покрыл овощи.
6. Поставьте закуску в холодильник как минимум на 30 минут. За это время баклажаны пропитаются соусом и специями.
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