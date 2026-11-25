Бананы часто покупают с запасом, но уже через несколько дней их желтая кожура может покрыться коричневыми пятнами. Чтобы фрукты дольше сохраняли привлекательный вид и не перезревали слишком быстро, важно правильно выбрать место для хранения. Помочь могут несколько простых приемов, в том числе необычный способ с обычной стеклянной банкой.

Редакция FoodOboz расскажет, как правильно хранить бананы, чтобы они долго не портились

Как хранить бананы в стеклянной банке

Интересный способ проверила блогер Эми Кросс. Она разрезала банан на 3 части, не снимая кожуры, положила их в чистую стеклянную банку с крышкой и поставила в холодильник. По ее словам, даже через 26 дней фрукт сохранял привлекательный вид. В то же время это результат одного эксперимента, поэтому рассчитывать на такой же срок хранения каждый раз не стоит.

Попробовать этот метод можно дома. Для этого выберите банан без признаков порчи, разрежьте его на несколько частей вместе с кожурой, сложите в чистую стеклянную банку и плотно закройте крышкой. После этого поставьте емкость в холодильник.

Почему бананы быстро темнеют

После сбора бананы продолжают дозревать. Во время этого процесса они выделяют этилен – газ, который ускоряет созревание плодов. Из-за этого кожура постепенно меняет цвет, а мякоть становится мягче.

На скорость созревания влияет и температура. В теплом помещении процесс обычно происходит быстрее. Кроме того, бананы не стоит держать рядом со спелыми яблоками и авокадо, которые также выделяют этилен.

Где лучше хранить бананы

Зеленые плоды оставьте при комнатной температуре, чтобы они могли дозреть. Когда бананы пожелтеют и достигнут желаемой степени зрелости, их можно переложить в холодильник. От холода кожура иногда темнеет быстрее, но это не обязательно означает, что мякоть внутри испортилась.

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Еще 4 способа продлить свежесть бананов

1. Оберните плодоножки пищевой пленкой

Если купили целую гроздь, плотно обмотайте пленкой место, где соединяются бананы. Именно в этой части выделяется этилен, поэтому такой прием может немного замедлить созревание плодов. При этом он не останавливает этот процесс полностью.

2. Добавьте лимонный сок к нарезанным бананам

Если готовите фруктовый салат или десерт заранее, слегка сбрызните кусочки лимонным соком. Кислота помогает замедлить потемнение мякоти после контакта с воздухом. Вместо лимонного можно взять апельсиновый или ананасовый сок, но они могут изменить вкус фруктов.

3. Заморозьте бананы отдельными кусочками

Спелые плоды, которые не успеваете съесть, очистите от кожуры и нарежьте кружочками. Разложите их в один слой на доске или подносе, застеленном пергаментом, и поставьте в морозильную камеру. Когда кусочки замерзнут, пересыпьте их в пакет или контейнер. Так они не слипнутся, и можно будет доставать нужное количество для смузи или десертов.

4. Приготовьте банановое пюре для замораживания

Если фрукты уже стали слишком мягкими, очистите их и разомните вилкой. Разложите пюре небольшими порциями по контейнерам или формам для замораживания. После размораживания его удобно использовать для выпечки, оладий и домашних десертов. Для фруктового салата такая консистенция уже не подойдет.

Хранение бананов зависит прежде всего от их спелости. Зеленым плодам лучше дать дозреть при комнатной температуре, а спелые можно охладить или заморозить, если нужно отложить их использование.

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