Без духовки и лишней посуды: готовим ленивую лазанью с фаршем

Лазанью можно приготовить не только в духовке, но и на обычной сковороде. Для этого листы теста тушат вместе с фаршем, овощами и томатным соусом, а в конце добавляют тертый сыр. В результате получается сытное блюдо с нежным мясным соусом и мягкими кусочками теста. Такой способ приготовления экономит время и не требует использования большого количества посуды.

Идея приготовления лазаньи на обед опубликована на странице valya saenko в Instagram.

Ингредиенты:

Листы для лазаньи – 5-7 шт.

Фарш из свинины и говядины – 600 г

Лук – 1 шт.

Морковь – 1 шт.

Томаты в собственном соку – 300 г

Молоко – 150 мл.

Твердый сыр – 100 г

Вода – примерно 100 мл.

Масло – для жарки

Соль – по вкусу

Черный молотый перец – по вкусу

Мускатный орех – щепотка

Смесь сушеных овощей и трав – 1 ст.л.

Способ приготовления:

1. Очистите лук и морковь и нарежьте небольшими кубиками. Разогрейте сковороду с небольшим количеством масла, выложите овощи и обжаривайте до мягкости.

2. Добавьте фарш и тщательно разделите его лопаткой на небольшие кусочки, чтобы не оставалось крупных комочков. Обжаривать до румяной корочки не нужно.

3. Выложите к мясу томаты в собственном соку, перемешайте и тушите примерно 5 минут.

4. Влейте молоко, добавьте соль, черный молотый перец, щепотку мускатного ореха и сушеные овощи с зеленью. Перемешайте соус.

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5. Листы для лазаньи разломайте на удобные кусочки и выложите в сковороду. Погрузите их в соус, чтобы тесто было покрыто жидкостью. При необходимости добавьте примерно 100 мл воды.

6. Накройте сковороду крышкой и тушите на небольшом огне 10-12 минут, пока листы не станут мягкими.

7. В конце посыпьте блюдо натертым твердым сыром и готовьте под крышкой еще 3-4 минуты, чтобы он расплавился.

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