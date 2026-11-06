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Без духовки и лишней посуды: готовим ленивую лазанью с фаршем

Екатерина ЯговичЕкатерина Ягович
Time to read1 мин
3,3 т.
Без духовки и лишней посуды: готовим ленивую лазанью с фаршем
Рецепт домашней лазаньи на обед. Источник: foodandwine.com

Лазанью можно приготовить не только в духовке, но и на обычной сковороде. Для этого листы теста тушат вместе с фаршем, овощами и томатным соусом, а в конце добавляют тертый сыр. В результате получается сытное блюдо с нежным мясным соусом и мягкими кусочками теста. Такой способ приготовления экономит время и не требует использования большого количества посуды.

Идея приготовления лазаньи на обед опубликована на странице valya saenko в Instagram.

Без духовки и лишней посуды: готовим ленивую лазанью с фаршем

рецепт вкусной лазаньи на обед. Источник: Скриншот поста на странице valya saenko в Instagram

Ингредиенты:

  • Листы для лазаньи – 5-7 шт.
  • Фарш из свинины и говядины – 600 г
  • Лук – 1 шт.
  • Морковь – 1 шт.
  • Томаты в собственном соку – 300 г
  • Молоко – 150 мл.
  • Твердый сыр – 100 г
  • Вода – примерно 100 мл.
  • Масло – для жарки
  • Соль – по вкусу
  • Черный молотый перец – по вкусу
  • Мускатный орех – щепотка
  • Смесь сушеных овощей и трав – 1 ст.л.
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Способ приготовления:

Без духовки и лишней посуды: готовим ленивую лазанью с фаршем

Обжариваем фарш с овощами. Источник: Скриншот поста на странице valya saenko в Instagram

1. Очистите лук и морковь и нарежьте небольшими кубиками. Разогрейте сковороду с небольшим количеством масла, выложите овощи и обжаривайте до мягкости.

2. Добавьте фарш и тщательно разделите его лопаткой на небольшие кусочки, чтобы не оставалось крупных комочков. Обжаривать до румяной корочки не нужно.

Без духовки и лишней посуды: готовим ленивую лазанью с фаршем

Добавляем листы лазаньи. Источник: Скриншот поста на странице valya saenko в Instagram

3. Выложите к мясу томаты в собственном соку, перемешайте и тушите примерно 5 минут.

4. Влейте молоко, добавьте соль, черный молотый перец, щепотку мускатного ореха и сушеные овощи с зеленью. Перемешайте соус.

Без духовки и лишней посуды: готовим ленивую лазанью с фаршем

Тушим все вместе. Источник: Скриншот поста на странице valya saenko в Instagram

5. Листы для лазаньи разломайте на удобные кусочки и выложите в сковороду. Погрузите их в соус, чтобы тесто было покрыто жидкостью. При необходимости добавьте примерно 100 мл воды.

6. Накройте сковороду крышкой и тушите на небольшом огне 10-12 минут, пока листы не станут мягкими.

Без духовки и лишней посуды: готовим ленивую лазанью с фаршем

Готовая лазанья. Источник: Скриншот поста на странице valya saenko в Instagram

7. В конце посыпьте блюдо натертым твердым сыром и готовьте под крышкой еще 3-4 минуты, чтобы он расплавился.

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