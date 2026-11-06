Без духовки и лишней посуды: готовим ленивую лазанью с фаршем
Лазанью можно приготовить не только в духовке, но и на обычной сковороде. Для этого листы теста тушат вместе с фаршем, овощами и томатным соусом, а в конце добавляют тертый сыр. В результате получается сытное блюдо с нежным мясным соусом и мягкими кусочками теста. Такой способ приготовления экономит время и не требует использования большого количества посуды.
Идея приготовления лазаньи на обед опубликована на странице valya saenko в Instagram.
Ингредиенты:
- Листы для лазаньи – 5-7 шт.
- Фарш из свинины и говядины – 600 г
- Лук – 1 шт.
- Морковь – 1 шт.
- Томаты в собственном соку – 300 г
- Молоко – 150 мл.
- Твердый сыр – 100 г
- Вода – примерно 100 мл.
- Масло – для жарки
- Соль – по вкусу
- Черный молотый перец – по вкусу
- Мускатный орех – щепотка
- Смесь сушеных овощей и трав – 1 ст.л.
Способ приготовления:
1. Очистите лук и морковь и нарежьте небольшими кубиками. Разогрейте сковороду с небольшим количеством масла, выложите овощи и обжаривайте до мягкости.
2. Добавьте фарш и тщательно разделите его лопаткой на небольшие кусочки, чтобы не оставалось крупных комочков. Обжаривать до румяной корочки не нужно.
3. Выложите к мясу томаты в собственном соку, перемешайте и тушите примерно 5 минут.
4. Влейте молоко, добавьте соль, черный молотый перец, щепотку мускатного ореха и сушеные овощи с зеленью. Перемешайте соус.
5. Листы для лазаньи разломайте на удобные кусочки и выложите в сковороду. Погрузите их в соус, чтобы тесто было покрыто жидкостью. При необходимости добавьте примерно 100 мл воды.
6. Накройте сковороду крышкой и тушите на небольшом огне 10-12 минут, пока листы не станут мягкими.
7. В конце посыпьте блюдо натертым твердым сыром и готовьте под крышкой еще 3-4 минуты, чтобы он расплавился.
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