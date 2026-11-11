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Без электричества и духовки: как приготовить нежный шоколадный десерт в чашке

Екатерина ЯговичЕкатерина Ягович
Time to read2 мин
261
Без электричества и духовки: как приготовить нежный шоколадный десерт в чашке
Какой десерт можно приготовить без электричества. Источник: Сгенерировано с помощью ИИ

Даже во время отключений электричества можно приготовить домашний шоколадный десерт, если есть возможность воспользоваться газовой плитой. Для этого не понадобятся ни духовка, ни миксер: достаточно смешать несколько простых ингредиентов и разложить тесто по чашкам. Десерт готовят в кастрюле с горячей водой под крышкой примерно 25 минут. Внутри каждой порции прячется кусочек шоколада, который после приготовления становится мягкой начинкой.

Идея приготовления нежного шоколадного десерта опубликована на странице anny.cooking в Instagram.

Без электричества и духовки: как приготовить нежный шоколадный десерт в чашке

Рецепт простого шоколадного десерта. Источник: Скриншот поста на странице anny.cooking в Instagram

Ингредиенты:

  • Яйца – 2 шт.
  • Сахар – 100 г
  • Теплое молоко – 180 мл.
  • Рафинированное подсолнечное масло – 60 мл.
  • Мука – 150 г
  • Какао – 30 г
  • Разрыхлитель – 10 г
  • Шоколад – для начинки

Способ приготовления:

Без электричества и духовки: как приготовить нежный шоколадный десерт в чашке

Ставим формочки с десертом в кастрюлю с водой. Источник: Скриншот поста на странице anny.cooking в Instagram

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1. В глубокой миске смешайте яйца с сахаром. Добавьте теплое молоко и подсолнечное масло, перемешайте до однородности.

2. В отдельной емкости соедините муку, какао и разрыхлитель. Постепенно введите сухие ингредиенты в жидкую смесь, постоянно перемешивая, чтобы не образовывались комочки. Тесто должно получиться по консистенции как жидкая сметана.

Без электричества и духовки: как приготовить нежный шоколадный десерт в чашке

Накрываем крышкой. Источник: Скриншот поста на странице anny.cooking в Instagram

3. Подготовьте четыре термостойкие чашки объемом примерно 300 мл. Равномерно распределите между ними шоколадное тесто, заполняя чашки не более чем на две трети. В каждую положите несколько кусочков шоколада.

4. В широкую кастрюлю или сотейник с толстым дном налейте примерно 1 л воды. Осторожно поставьте внутрь чашки так, чтобы они стояли устойчиво, а вода не попадала в тесто. При необходимости на дно можно положить сложенное кухонное полотенце.

Без электричества и духовки: как приготовить нежный шоколадный десерт в чашке

Снимаем крышку. Источник: Скриншот поста на странице anny.cooking в Instagram

5. Накройте кастрюлю крышкой и готовьте десерт на минимальном огне примерно 25 минут после закипания воды. Важно, чтобы вода продолжала кипеть в течение всего приготовления.

Без электричества и духовки: как приготовить нежный шоколадный десерт в чашке

Готовый десерт. Источник: Скриншот поста на странице anny.cooking в Instagram

6. Готовность проверьте деревянной шпажкой: края десерта должны пропечься, а середина остаться мягкой. Осторожно достаньте чашки из кастрюли, немного остудите и подавайте к столу.

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