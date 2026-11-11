Без электричества и духовки: как приготовить нежный шоколадный десерт в чашке

Даже во время отключений электричества можно приготовить домашний шоколадный десерт, если есть возможность воспользоваться газовой плитой. Для этого не понадобятся ни духовка, ни миксер: достаточно смешать несколько простых ингредиентов и разложить тесто по чашкам. Десерт готовят в кастрюле с горячей водой под крышкой примерно 25 минут. Внутри каждой порции прячется кусочек шоколада, который после приготовления становится мягкой начинкой.

Идея приготовления нежного шоколадного десерта опубликована на странице anny.cooking в Instagram.

Ингредиенты:

Яйца – 2 шт.

Сахар – 100 г

Теплое молоко – 180 мл.

Рафинированное подсолнечное масло – 60 мл.

Мука – 150 г

Какао – 30 г

Разрыхлитель – 10 г

Шоколад – для начинки

Способ приготовления:

1. В глубокой миске смешайте яйца с сахаром. Добавьте теплое молоко и подсолнечное масло, перемешайте до однородности.

2. В отдельной емкости соедините муку, какао и разрыхлитель. Постепенно введите сухие ингредиенты в жидкую смесь, постоянно перемешивая, чтобы не образовывались комочки. Тесто должно получиться по консистенции как жидкая сметана.

3. Подготовьте четыре термостойкие чашки объемом примерно 300 мл. Равномерно распределите между ними шоколадное тесто, заполняя чашки не более чем на две трети. В каждую положите несколько кусочков шоколада.

4. В широкую кастрюлю или сотейник с толстым дном налейте примерно 1 л воды. Осторожно поставьте внутрь чашки так, чтобы они стояли устойчиво, а вода не попадала в тесто. При необходимости на дно можно положить сложенное кухонное полотенце.

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5. Накройте кастрюлю крышкой и готовьте десерт на минимальном огне примерно 25 минут после закипания воды. Важно, чтобы вода продолжала кипеть в течение всего приготовления.

6. Готовность проверьте деревянной шпажкой: края десерта должны пропечься, а середина остаться мягкой. Осторожно достаньте чашки из кастрюли, немного остудите и подавайте к столу.

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