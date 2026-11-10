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Без замешивания теста: рецепт ленивой ачмы с творогом

Екатерина ЯговичЕкатерина Ягович
Time to read1 мин
681
Без замешивания теста: рецепт ленивой ачмы с творогом
Рецепт ленивой ачмы из лаваша. Источник: Создано с помощью ИИ

Ленивая ачма из лаваша – простой вариант сытного домашнего блюда, для которого не нужно замешивать и раскатывать тесто. Основу рецепта составляют творог, яйца, кефир и твердый сыр, а для сочности добавляют помидор и свежий укроп. Все ингредиенты нужно смешать с нарезанным лавашом и запечь в форме. Примерно за 40 минут получается румяное блюдо с нежной сырной текстурой.

Идея приготовления ленивой ачмы с томатами и зеленью опубликована на странице an.cookbook в Instagram.

Без замешивания теста: рецепт ленивой ачмы с творогом

Рецепт сытной ачмы из лаваша. Источник: Скриншот поста на странице an.cookbook в Instagram

Ингредиенты:

  • Творог – 200 г
  • Яйца – 2 шт.
  • Твердый сыр – 200 г
  • Кефир – 250 мл.
  • Лаваш – 150 г
  • Помидор – 1 шт.
  • Укроп – по вкусу
  • Соль – по вкусу
  • Кунжут – по желанию
  • Сливочное масло – для смазывания формы

Способ приготовления:

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Без замешивания теста: рецепт ленивой ачмы с творогом

Творог соединяем с кефиром и яйцами. Источник: Скриншот поста на странице an.cookbook в Instagram

1. Переложите творог в глубокую миску, добавьте яйца и соль.

2. Тщательно разомните вилкой или перемешайте до однородности.

Без замешивания теста: рецепт ленивой ачмы с творогом

Добавляем сыр. Источник: Скриншот поста на странице an.cookbook в Instagram

3. Влейте кефир и добавьте натертый на терке твердый сыр.

4. Помидор нарежьте небольшими кусочками, укроп измельчите и также добавьте к сырной смеси.

Без замешивания теста: рецепт ленивой ачмы с творогом

Нарезаем лаваш. Источник: Скриншот поста на странице an.cookbook в Instagram

5. Лаваш нарежьте небольшими кусочками и переложите в миску к остальным ингредиентам.

6. Хорошо перемешайте, чтобы он равномерно распределился в массе.

Без замешивания теста: рецепт ленивой ачмы с творогом

Выкладываем массу в форму. Источник: Скриншот поста на странице an.cookbook в Instagram

7. Форму для запекания смажьте сливочным маслом и выложите подготовленную смесь. По желанию посыпьте сверху кунжутом.

8. Поставьте ачму в разогретую до 180°C духовку примерно на 40 минут. Последние 20 минут можно запекать с включенной конвекцией, чтобы сверху образовалась румяная корочка.

Без замешивания теста: рецепт ленивой ачмы с творогом

Ставим в духовку. Источник: Скриншот поста на странице an.cookbook в Instagram

9. Готовую ачму немного охладите, нарежьте порционными кусочками и подавайте к столу.

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