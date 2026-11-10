Без замешивания теста: рецепт ленивой ачмы с творогом

Ленивая ачма из лаваша – простой вариант сытного домашнего блюда, для которого не нужно замешивать и раскатывать тесто. Основу рецепта составляют творог, яйца, кефир и твердый сыр, а для сочности добавляют помидор и свежий укроп. Все ингредиенты нужно смешать с нарезанным лавашом и запечь в форме. Примерно за 40 минут получается румяное блюдо с нежной сырной текстурой.

Идея приготовления ленивой ачмы с томатами и зеленью опубликована на странице an.cookbook в Instagram.

Ингредиенты:

Творог – 200 г

Яйца – 2 шт.

Твердый сыр – 200 г

Кефир – 250 мл.

Лаваш – 150 г

Помидор – 1 шт.

Укроп – по вкусу

Соль – по вкусу

Кунжут – по желанию

Сливочное масло – для смазывания формы

Способ приготовления:

1. Переложите творог в глубокую миску, добавьте яйца и соль.

2. Тщательно разомните вилкой или перемешайте до однородности.

3. Влейте кефир и добавьте натертый на терке твердый сыр.

4. Помидор нарежьте небольшими кусочками, укроп измельчите и также добавьте к сырной смеси.

5. Лаваш нарежьте небольшими кусочками и переложите в миску к остальным ингредиентам.

6. Хорошо перемешайте, чтобы он равномерно распределился в массе.

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7. Форму для запекания смажьте сливочным маслом и выложите подготовленную смесь. По желанию посыпьте сверху кунжутом.

8. Поставьте ачму в разогретую до 180°C духовку примерно на 40 минут. Последние 20 минут можно запекать с включенной конвекцией, чтобы сверху образовалась румяная корочка.

9. Готовую ачму немного охладите, нарежьте порционными кусочками и подавайте к столу.

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