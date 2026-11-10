Без замешивания теста: рецепт ленивой ачмы с творогом
Ленивая ачма из лаваша – простой вариант сытного домашнего блюда, для которого не нужно замешивать и раскатывать тесто. Основу рецепта составляют творог, яйца, кефир и твердый сыр, а для сочности добавляют помидор и свежий укроп. Все ингредиенты нужно смешать с нарезанным лавашом и запечь в форме. Примерно за 40 минут получается румяное блюдо с нежной сырной текстурой.
Идея приготовления ленивой ачмы с томатами и зеленью опубликована на странице an.cookbook в Instagram.
Ингредиенты:
- Творог – 200 г
- Яйца – 2 шт.
- Твердый сыр – 200 г
- Кефир – 250 мл.
- Лаваш – 150 г
- Помидор – 1 шт.
- Укроп – по вкусу
- Соль – по вкусу
- Кунжут – по желанию
- Сливочное масло – для смазывания формы
Способ приготовления:
1. Переложите творог в глубокую миску, добавьте яйца и соль.
2. Тщательно разомните вилкой или перемешайте до однородности.
3. Влейте кефир и добавьте натертый на терке твердый сыр.
4. Помидор нарежьте небольшими кусочками, укроп измельчите и также добавьте к сырной смеси.
5. Лаваш нарежьте небольшими кусочками и переложите в миску к остальным ингредиентам.
6. Хорошо перемешайте, чтобы он равномерно распределился в массе.
7. Форму для запекания смажьте сливочным маслом и выложите подготовленную смесь. По желанию посыпьте сверху кунжутом.
8. Поставьте ачму в разогретую до 180°C духовку примерно на 40 минут. Последние 20 минут можно запекать с включенной конвекцией, чтобы сверху образовалась румяная корочка.
9. Готовую ачму немного охладите, нарежьте порционными кусочками и подавайте к столу.
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