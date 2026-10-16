Белковая намазка за 5 минут: делимся самым легким рецептом

Намазки можно готовить из любых продуктов, которые вы любите. Особенно вкусно будет с яиц, крабовых палочек.

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Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной и сытной намазки из яиц, плавленого сыра.

Ингредиенты:

вареные яйца – 2-3 шт.

плавленые сырки – 2 шт.

сырая морковь – 1 шт. (180 г)

чеснок – 1-3 зуб.

укроп, петрушка

майонез – 2-3 ст. л.

соль, черный перец

Способ приготовления:

1. Натрите на мелкой терке отварные яйца, плавленые сырки и морковь. Смешайте все в миске, добавьте мелко нарезанную зелень, чеснок, соль, перец, майонез и перемешайте.

Очень вкусно подавать на поджаренном хлебе!

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