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Белковая намазка за 5 минут: делимся самым легким рецептом

Ирина МельниченкоИрина Мельниченко
Time to read1 мин
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Белковая намазка за 5 минут: делимся самым легким рецептом
Рецепт намазки за 5 минут. Источник: freepik.com

Намазки можно готовить из любых продуктов, которые вы любите. Особенно вкусно будет с яиц, крабовых палочек. 

Белковая намазка за 5 минут: делимся самым легким рецептом

Из чего приготовить намазку

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной и сытной намазки из яиц, плавленого сыра. 

Ингредиенты:

  • вареные яйца – 2-3 шт.
  • плавленые сырки – 2 шт.
  • сырая морковь – 1 шт. (180 г)
  • чеснок – 1-3 зуб. 
  • укроп, петрушка
  • майонез – 2-3 ст. л.
  • соль, черный перец
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Способ приготовления: 

1. Натрите на мелкой терке отварные яйца, плавленые сырки и морковь. Смешайте все в миске, добавьте мелко нарезанную зелень, чеснок, соль, перец, майонез и перемешайте.

Белковая намазка за 5 минут: делимся самым легким рецептом

Приготовление намазки

Очень вкусно подавать на поджаренном хлебе!

Белковая намазка за 5 минут: делимся самым легким рецептом

Готовая намазка

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