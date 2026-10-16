Белковая намазка за 5 минут: делимся самым легким рецептом
Намазки можно готовить из любых продуктов, которые вы любите. Особенно вкусно будет с яиц, крабовых палочек.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной и сытной намазки из яиц, плавленого сыра.
Ингредиенты:
- вареные яйца – 2-3 шт.
- плавленые сырки – 2 шт.
- сырая морковь – 1 шт. (180 г)
- чеснок – 1-3 зуб.
- укроп, петрушка
- майонез – 2-3 ст. л.
- соль, черный перец
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Способ приготовления:
1. Натрите на мелкой терке отварные яйца, плавленые сырки и морковь. Смешайте все в миске, добавьте мелко нарезанную зелень, чеснок, соль, перец, майонез и перемешайте.
Очень вкусно подавать на поджаренном хлебе!
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