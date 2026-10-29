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Белковый салат с хрустящей пастой: рецепт вкусного блюда для обеда и ужина

Ирина МельниченкоИрина Мельниченко
Time to read1 мин
72
Рецепт салата
Белковый салат с хрустящей пастой: рецепт вкусного блюда для обеда и ужина. Источник: Сгенерировано ИИ

Паста, овощи, зелень, соус – идеальный набор продуктов для приготовления очень вкусного и сытного салата. Такое блюдо будет идеальным вариантом обеда и ужина.

Белковый салат с хрустящей пастой: рецепт вкусного блюда для обеда и ужина

Сытный салат

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень сытного и вкусного салата с пастой и овощами. 

Ингредиенты:

  • 1/3 салата айсберг
  • 1/2 фиолетового лука
  • 10 помидоров черри или 1 средний помидор
  • 150 г пасты
  • специи для пасты: сушеный чеснок, паприка, 1 ст. л. пармезана
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Соус:

  • 2 ст. л. греческого йогурта
  • 1 ч. л. горчицы
  • щепотка соли
  • 1 зубчик чеснока
  • петрушка

Способ приготовления: 

1. Пасту отвариваем и запекаем в духовке или мультипечи при 180 градусах с конвекцией до золотистого цвета.

Белковый салат с хрустящей пастой: рецепт вкусного блюда для обеда и ужина

Запеченные макароны

2. Овощи порежьте, добавьте готовые макароны. 

Белковый салат с хрустящей пастой: рецепт вкусного блюда для обеда и ужина

Помидоры для салата

3. Смешайте все для соуса, заправьте салат, перемешайте и подавайте.

Белковый салат с хрустящей пастой: рецепт вкусного блюда для обеда и ужина

Готовый салат

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