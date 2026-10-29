Белковый салат с хрустящей пастой: рецепт вкусного блюда для обеда и ужина

Паста, овощи, зелень, соус – идеальный набор продуктов для приготовления очень вкусного и сытного салата. Такое блюдо будет идеальным вариантом обеда и ужина.

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Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень сытного и вкусного салата с пастой и овощами.

Ингредиенты:

1/3 салата айсберг

1/2 фиолетового лука

10 помидоров черри или 1 средний помидор

150 г пасты

специи для пасты: сушеный чеснок, паприка, 1 ст. л. пармезана

Соус:

2 ст. л. греческого йогурта

1 ч. л. горчицы

щепотка соли

1 зубчик чеснока

петрушка

Способ приготовления:

1. Пасту отвариваем и запекаем в духовке или мультипечи при 180 градусах с конвекцией до золотистого цвета.

2. Овощи порежьте, добавьте готовые макароны.

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3. Смешайте все для соуса, заправьте салат, перемешайте и подавайте.

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