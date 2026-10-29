Белковый салат с хрустящей пастой: рецепт вкусного блюда для обеда и ужина
Паста, овощи, зелень, соус – идеальный набор продуктов для приготовления очень вкусного и сытного салата. Такое блюдо будет идеальным вариантом обеда и ужина.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень сытного и вкусного салата с пастой и овощами.
Ингредиенты:
- 1/3 салата айсберг
- 1/2 фиолетового лука
- 10 помидоров черри или 1 средний помидор
- 150 г пасты
- специи для пасты: сушеный чеснок, паприка, 1 ст. л. пармезана
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Соус:
- 2 ст. л. греческого йогурта
- 1 ч. л. горчицы
- щепотка соли
- 1 зубчик чеснока
- петрушка
Способ приготовления:
1. Пасту отвариваем и запекаем в духовке или мультипечи при 180 градусах с конвекцией до золотистого цвета.
2. Овощи порежьте, добавьте готовые макароны.
3. Смешайте все для соуса, заправьте салат, перемешайте и подавайте.
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