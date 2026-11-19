Бограч по-домашнему – сытное и густое блюдо из нескольких видов мяса, картофеля и большого количества овощей. Особый вкус ему придают копченая грудинка, сладкая и копченая паприка, чеснок и острый перец. Бограч готовят в кастрюле с толстым дном, постепенно добавляя ингредиенты и туша мясо до мягкости. Такое блюдо хорошо подходит для семейного обеда, особенно когда хочется приготовить что-то питательное и согревающее.

Идея приготовления домашнего бограча опубликована на странице ukrainska hospodynia в Instagram.

Ингредиенты:

Сало – 200 г

Копченая свиная грудинка – 350 г

Лук – 3 шт.

Морковь – 2 шт.

Свинина – 800 г

Говядина – 800 г

Картофель – 6 шт.

Помидоры – 3 шт.

Томатный сок – 300 мл.

Болгарский перец – 2 шт.

Чеснок – 1 головка

Сладкая паприка – 5 ст.л.

Копченая паприка – 1 ст. л.

Острый перец – по вкусу

Зелень – по вкусу

Соль, черный молотый перец – по вкусу

Способ приготовления:

1. Сало нарежьте небольшими кусочками и выложите в кастрюлю с толстым дном. Вытопите жир на небольшом огне. Добавьте несколько очищенных зубчиков чеснока, немного обжарьте для аромата, а затем достаньте их из кастрюли.

2. Копченую грудинку нарежьте кусочками и обжарьте в вытопленном жире до румяной корочки. Лук нарежьте кубиками, морковь натрите или нарежьте небольшими кусочками. Добавьте овощи к грудинке и готовьте примерно 5 минут.

3. Нарежьте говядину средними кусочками, выложите в кастрюлю, перемешайте с овощами и накройте крышкой. Готовьте примерно 10 минут.

4. Добавьте нарезанную свинину, сладкую и копченую паприку. Хорошо перемешайте, влейте воду так, чтобы она покрыла мясо. Накройте крышкой и тушите на небольшом огне примерно 1,5 часа, пока мясо не станет мягким.

Главные истории дня

5. Очистите картофель и нарежьте крупными кусочками. Болгарский перец нарежьте полосками, помидоры – дольками. Добавьте все овощи к мясу, влейте томатный сок, посолите и поперчите. Тушите еще 20-30 минут, пока картофель не приготовится.

6. В конце добавьте острый перец, измельченный чеснок и свежую зелень. Перемешайте, накройте кастрюлю крышкой и оставьте бограч на несколько минут настояться.

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами:

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий