Бограч с двумя видами мяса: как приготовить наваристое домашнее блюдо
Бограч по-домашнему – сытное и густое блюдо из нескольких видов мяса, картофеля и большого количества овощей. Особый вкус ему придают копченая грудинка, сладкая и копченая паприка, чеснок и острый перец. Бограч готовят в кастрюле с толстым дном, постепенно добавляя ингредиенты и туша мясо до мягкости. Такое блюдо хорошо подходит для семейного обеда, особенно когда хочется приготовить что-то питательное и согревающее.
Идея приготовления домашнего бограча опубликована на странице ukrainska hospodynia в Instagram.
Ингредиенты:
- Сало – 200 г
- Копченая свиная грудинка – 350 г
- Лук – 3 шт.
- Морковь – 2 шт.
- Свинина – 800 г
- Говядина – 800 г
- Картофель – 6 шт.
- Помидоры – 3 шт.
- Томатный сок – 300 мл.
- Болгарский перец – 2 шт.
- Чеснок – 1 головка
- Сладкая паприка – 5 ст.л.
- Копченая паприка – 1 ст. л.
- Острый перец – по вкусу
- Зелень – по вкусу
- Соль, черный молотый перец – по вкусу
Способ приготовления:
1. Сало нарежьте небольшими кусочками и выложите в кастрюлю с толстым дном. Вытопите жир на небольшом огне. Добавьте несколько очищенных зубчиков чеснока, немного обжарьте для аромата, а затем достаньте их из кастрюли.
2. Копченую грудинку нарежьте кусочками и обжарьте в вытопленном жире до румяной корочки. Лук нарежьте кубиками, морковь натрите или нарежьте небольшими кусочками. Добавьте овощи к грудинке и готовьте примерно 5 минут.
3. Нарежьте говядину средними кусочками, выложите в кастрюлю, перемешайте с овощами и накройте крышкой. Готовьте примерно 10 минут.
4. Добавьте нарезанную свинину, сладкую и копченую паприку. Хорошо перемешайте, влейте воду так, чтобы она покрыла мясо. Накройте крышкой и тушите на небольшом огне примерно 1,5 часа, пока мясо не станет мягким.
5. Очистите картофель и нарежьте крупными кусочками. Болгарский перец нарежьте полосками, помидоры – дольками. Добавьте все овощи к мясу, влейте томатный сок, посолите и поперчите. Тушите еще 20-30 минут, пока картофель не приготовится.
6. В конце добавьте острый перец, измельченный чеснок и свежую зелень. Перемешайте, накройте кастрюлю крышкой и оставьте бограч на несколько минут настояться.
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