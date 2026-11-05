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Болгарский пирог "Три стакана": готовим с сочными грушами и корицей

Екатерина ЯговичЕкатерина Ягович
Time to read2 мин
4,6 т.
Болгарский пирог "Три стакана": готовим с сочными грушами и корицей
Рецепт нежного пирога "Три стакана". Источник: freepik.com

Болгарский насыпной пирог "Три стакана" готовят из муки, манки, сахара и фруктовой начинки. Вместо традиционных яблок можно использовать сочные груши, добавив к ним корицу, кардамон и немного лимонного сока. Сухие ингредиенты чередуют с натертыми фруктами, а сверху выкладывают холодное сливочное масло. Во время выпекания оно пропитывает слои, благодаря чему пирог получается нежным внутри и с румяной корочкой.

Идея приготовления болгарского пирога "Три стакана" к чаю опубликована на странице lanas diet в Instagram.

Болгарский пирог ''Три стакана'': готовим с сочными грушами и корицей

Рецепт насыпного пирога. Источник: Скриншот поста на странице lanas diet в Instagram в Instagram

Ингредиенты:

  • Мука – 200 г
  • Сахар – 280 г
  • Манная крупа – 250 г
  • Разрыхлитель – 1 пакетик
  • Ванильный сахар – 1 пакетик
  • Соль – щепотка
  • Груши – 1,5 кг.
  • Корица – по вкусу
  • Кардамон – по вкусу
  • Лимонный сок – по вкусу
  • Сливочное масло – 150 г
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Способ приготовления:

Болгарский пирог ''Три стакана'': готовим с сочными грушами и корицей

Распределяем ингредиенты для пирога. Источник: Скриншот поста на странице lanas diet в Instagram в Instagram

1. Смешайте сухие ингредиенты. В глубокой миске соедините муку, манную крупу, сахар, разрыхлитель, ванильный сахар и щепотку соли. Тщательно перемешайте смесь, чтобы компоненты равномерно распределились.

2. Подготовьте груши. Вымойте фрукты, при желании очистите и натрите на крупной терке. Добавьте корицу, кардамон и лимонный сок. Перемешайте. Сок, выделившийся во время натирания, не сливайте.

Болгарский пирог ''Три стакана'': готовим с сочными грушами и корицей

Выкладываем все слоями. Источник: Скриншот поста на странице lanas diet в Instagram в Instagram

3. Хорошо охлажденное сливочное масло натрите на терке или нарежьте небольшими кусочками. Оно понадобится для верхнего слоя пирога.

4. Слегка смажьте форму для выпекания маслом. Выкладывайте сухую смесь и натертые груши поочередными слоями, равномерно распределяя их. Начните и завершите сухой смесью.

Болгарский пирог ''Три стакана'': готовим с сочными грушами и корицей

Добавляем масло. Источник: Скриншот поста на странице lanas diet в Instagram в Instagram

5. Разложите холодное сливочное масло по всей поверхности верхнего слоя. Во время выпекания оно растопится и пропитает сухую смесь.

6. Поставьте форму в разогретую до 180 °C духовку примерно на 1 час. Верх должен подрумяниться. При желании после первого часа проколите поверхность деревянной шпажкой в нескольких местах и выпекайте еще около 15 минут.

Болгарский пирог ''Три стакана'': готовим с сочными грушами и корицей

Готовый пирог. Источник: Скриншот поста на странице lanas diet в Instagram в Instagram

7. Остудите перед подачей. Достаньте пирог из духовки и оставьте до полного остывания. После этого нарежьте порционными кусочками.

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