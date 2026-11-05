Болгарский пирог ''Три стакана'': готовим с сочными грушами и корицей

Болгарский насыпной пирог "Три стакана" готовят из муки, манки, сахара и фруктовой начинки. Вместо традиционных яблок можно использовать сочные груши, добавив к ним корицу, кардамон и немного лимонного сока. Сухие ингредиенты чередуют с натертыми фруктами, а сверху выкладывают холодное сливочное масло. Во время выпекания оно пропитывает слои, благодаря чему пирог получается нежным внутри и с румяной корочкой.

Идея приготовления болгарского пирога "Три стакана" к чаю опубликована на странице lanas diet в Instagram.

Ингредиенты:

Мука – 200 г

Сахар – 280 г

Манная крупа – 250 г

Разрыхлитель – 1 пакетик

Ванильный сахар – 1 пакетик

Соль – щепотка

Груши – 1,5 кг.

Корица – по вкусу

Кардамон – по вкусу

Лимонный сок – по вкусу

Сливочное масло – 150 г

Способ приготовления:

1. Смешайте сухие ингредиенты. В глубокой миске соедините муку, манную крупу, сахар, разрыхлитель, ванильный сахар и щепотку соли. Тщательно перемешайте смесь, чтобы компоненты равномерно распределились.

2. Подготовьте груши. Вымойте фрукты, при желании очистите и натрите на крупной терке. Добавьте корицу, кардамон и лимонный сок. Перемешайте. Сок, выделившийся во время натирания, не сливайте.

3. Хорошо охлажденное сливочное масло натрите на терке или нарежьте небольшими кусочками. Оно понадобится для верхнего слоя пирога.

4. Слегка смажьте форму для выпекания маслом. Выкладывайте сухую смесь и натертые груши поочередными слоями, равномерно распределяя их. Начните и завершите сухой смесью.

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5. Разложите холодное сливочное масло по всей поверхности верхнего слоя. Во время выпекания оно растопится и пропитает сухую смесь.

6. Поставьте форму в разогретую до 180 °C духовку примерно на 1 час. Верх должен подрумяниться. При желании после первого часа проколите поверхность деревянной шпажкой в нескольких местах и выпекайте еще около 15 минут.

7. Остудите перед подачей. Достаньте пирог из духовки и оставьте до полного остывания. После этого нарежьте порционными кусочками.

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