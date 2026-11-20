Ленивые хачапури с сыром – вкусный вариант сытного завтрака, для которого не нужно включать духовку. Тесто замешивают на кефире, а внутрь каждой лепешки кладут много сулугуни. Хачапури готовят на сухой сковороде до румяной корочки с обеих сторон. В результате получается мягкая домашняя выпечка с тягучей сырной начинкой, которая особенно вкусна горячей.

Идея приготовления ленивых хачапури опубликована на странице anastasia zhakulina в Instagram.

Ингредиенты:

Кефир – 280 г

Яйцо – 1 шт.

Соль – 1 ч. л.

Сахар – ½ ч. л.

Растительное масло – 18 г

Мука – 400-450 г

Разрыхлитель – 10 г

Сыр сулугуни – 400 г

Способ приготовления:

1. В глубокой миске смешайте теплый кефир, яйцо, соль и сахар. Перемешайте венчиком до однородности.

2. Добавьте растительное масло, постепенно всыпьте муку вместе с разрыхлителем. Замесите мягкое тесто. Оно должно быть эластичным и не слишком липнуть к рукам.

3. Разделите тесто на четыре одинаковые части. Каждую раскатайте на присыпанной мукой поверхности в круглую лепешку.

4. Сулугуни натрите на крупной терке. Выложите порцию сыра в центр каждой лепешки, соберите края теста к середине и хорошо защипните, чтобы начинка осталась внутри.

5. Осторожно переверните заготовку швом вниз и еще раз раскатайте в круглую лепешку, стараясь не повредить тесто.

6. Разогрейте сухую сковороду и выкладывайте хачапури по одному. Жарьте на небольшом огне примерно по 4 минуты с каждой стороны, чтобы тесто пропеклось, а сыр внутри расплавился.

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