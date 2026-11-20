Мука, кефир и много сыра: готовим быстрые хачапури на сковороде
Ленивые хачапури с сыром – вкусный вариант сытного завтрака, для которого не нужно включать духовку. Тесто замешивают на кефире, а внутрь каждой лепешки кладут много сулугуни. Хачапури готовят на сухой сковороде до румяной корочки с обеих сторон. В результате получается мягкая домашняя выпечка с тягучей сырной начинкой, которая особенно вкусна горячей.
Идея приготовления ленивых хачапури опубликована на странице anastasia zhakulina в Instagram.
Ингредиенты:
- Кефир – 280 г
- Яйцо – 1 шт.
- Соль – 1 ч. л.
- Сахар – ½ ч. л.
- Растительное масло – 18 г
- Мука – 400-450 г
- Разрыхлитель – 10 г
- Сыр сулугуни – 400 г
Способ приготовления:
1. В глубокой миске смешайте теплый кефир, яйцо, соль и сахар. Перемешайте венчиком до однородности.
2. Добавьте растительное масло, постепенно всыпьте муку вместе с разрыхлителем. Замесите мягкое тесто. Оно должно быть эластичным и не слишком липнуть к рукам.
3. Разделите тесто на четыре одинаковые части. Каждую раскатайте на присыпанной мукой поверхности в круглую лепешку.
4. Сулугуни натрите на крупной терке. Выложите порцию сыра в центр каждой лепешки, соберите края теста к середине и хорошо защипните, чтобы начинка осталась внутри.
5. Осторожно переверните заготовку швом вниз и еще раз раскатайте в круглую лепешку, стараясь не повредить тесто.
6. Разогрейте сухую сковороду и выкладывайте хачапури по одному. Жарьте на небольшом огне примерно по 4 минуты с каждой стороны, чтобы тесто пропеклось, а сыр внутри расплавился.
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