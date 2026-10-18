Брускетты ''Цезарь'' за 5 минут: рецепт вкусной закуски на любой случай

Если вы хотите приготовить вкусную закуску на скорую руку, идеальным вариантом будут брускетты "Цезарь" с филе, сыром и овощами. Обязательно не забудьте добавить соус.

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Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных брускетт "Цезарь" с помидорами и филе.

Ингредиенты:

багет

куриное филе

помидор (лучше черри)

листья салата или айсберг

твердый сыр

соус "Цезарь"

Для маринования филе:

соевый соус

растительное масло

соль, черный перец, копченая паприка, сушеный чеснок, хмели-сунели

Способ приготовления:

1. Куриное филе замариновать в соевом соусе с солью и специями. Обжарить на растительном масле под крышкой до готовности, не пересушивая, чтобы мясо осталось сочным. Остудить и нарезать.

2. Багет нарезать кусочками и обжарить на сухой сковороде.

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3. Смазать багет щедрым слоем соуса "Цезарь", выложить листья салата, ломтики помидора и куриное филе. Натереть сверху твердый сыр.

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