Брускетты ''Цезарь'' за 5 минут: рецепт вкусной закуски на любой случай

Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Подписаться
RU
UA
Картина дня
RU
UA
Картина дня
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Подписаться
Горячие темы
США возобновили обмен разведданными с Украиной, — ЗеленскийСША возобновили обмен разведданными с Украиной, — ЗеленскийНе Зеленский в Москве: министр обороны Италии объяснил, как он видит победу Украины в войнеНе Зеленский в Москве: министр обороны Италии объяснил, как он видит победу Украины в войнеОльга Стефанишина, иллюстративное фото.Квартиры за миллионы, Mercedes и дом за $550: НАБУ завершило расследование в отношении СтефанишинойВ Германии заверили, что предоставят Украине ракеты для системы Patriot, но есть нюанс: разъясняем заявление представителя БундестагаВ Германии заверили, что предоставят Украине ракеты для системы Patriot, но есть нюанс: разъясняем заявление представителя БундестагаНаши воины с начала осени освободили больше территории, чем удалось захватить РФ, – Зеленский. ВидеоНаши воины с начала осени освободили больше территории, чем удалось захватить РФ, – Зеленский. Видео"Путин чувствует победу": Зеленский рассказал, кто отдал приказ ограничить доступ к Starlink и Starshield в Украине. Видео"Путин чувствует победу": Зеленский рассказал, кто отдал приказ ограничить доступ к Starlink и Starshield в Украине. Видео"Я иногда предлагала ей..." Мама Магучих сделала откровенное признание про дочку"Я иногда предлагала ей..." Мама Магучих сделала откровенное признание про дочкуОрбан обвинил правительство Венгрии в том, что оно проукраинское. ВидеоОрбан обвинил правительство Венгрии в том, что оно проукраинское. ВидеоОфициально. Киевское "Динамо" уволило главного тренераОфициально. Киевское "Динамо" уволило главного тренераАндре Тан показал, во что превратился его бизнес в Ровно после российского обстрела. ВидеоАндре Тан показал, во что превратился его бизнес в Ровно после российского обстрела. Видео

Брускетты "Цезарь" за 5 минут: рецепт вкусной закуски на любой случай

Ирина МельниченкоИрина Мельниченко
Time to read1 мин
icon 18
Рецепт закуски
Брускетты "Цезарь" за 5 минут: рецепт вкусной закуски на любой случай. Источник: pinterest.com

Если вы хотите приготовить вкусную закуску на скорую руку, идеальным вариантом будут брускетты "Цезарь" с филе, сыром и овощами. Обязательно не забудьте добавить соус. 

Брускетты ''Цезарь'' за 5 минут: рецепт вкусной закуски на любой случай

Закуска "Цезарь"

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных брускетт "Цезарь" с помидорами и филе.

Ингредиенты:

  • багет
  • куриное филе
  • помидор (лучше черри)
  • листья салата или айсберг
  • твердый сыр
  • соус "Цезарь"

Для маринования филе:

  • соевый соус
  • растительное масло
  • соль, черный перец, копченая паприка, сушеный чеснок, хмели-сунели
Читайте также
Екатерина ЯговичЕкатерина Ягович
icon 825
Нежный десерт без духовки за 15 минут: понадобятся всего 4 ингредиента
icon 825
Нежный десерт без духовки за 15 минут: понадобятся всего 4 ингредиента
Екатерина ЯговичЕкатерина Ягович
icon 513
Как приготовить пирожки с капустой без дрожжей: простой домашний рецепт
icon 513
Как приготовить пирожки с капустой без дрожжей: простой домашний рецепт
Ирина МельниченкоИрина Мельниченко
icon 390
Закуска из крабовых палочек за 5 минут: самый простой рецепт
icon 390
Закуска из крабовых палочек за 5 минут: самый простой рецепт

Способ приготовления: 

1. Куриное филе замариновать в соевом соусе с солью и специями. Обжарить на растительном масле под крышкой до готовности, не пересушивая, чтобы мясо осталось сочным. Остудить и нарезать.

Брускетты ''Цезарь'' за 5 минут: рецепт вкусной закуски на любой случай

Мясо для блюда

2. Багет нарезать кусочками и обжарить на сухой сковороде.

Брускетты ''Цезарь'' за 5 минут: рецепт вкусной закуски на любой случай

Багет для закуски

3. Смазать багет щедрым слоем соуса "Цезарь", выложить листья салата, ломтики помидора и куриное филе. Натереть сверху твердый сыр.

Брускетты ''Цезарь'' за 5 минут: рецепт вкусной закуски на любой случай

Готовая закуска

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами:

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.

Похожие темы
продуктырецепт
facebook0

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber.
Не ведитесь на фейки!

ПодписатьсяПодписаться

Сейчас мы готовим

Все рецепты