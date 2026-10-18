Брускетты "Цезарь" за 5 минут: рецепт вкусной закуски на любой случай
Если вы хотите приготовить вкусную закуску на скорую руку, идеальным вариантом будут брускетты "Цезарь" с филе, сыром и овощами. Обязательно не забудьте добавить соус.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных брускетт "Цезарь" с помидорами и филе.
Ингредиенты:
- багет
- куриное филе
- помидор (лучше черри)
- листья салата или айсберг
- твердый сыр
- соус "Цезарь"
Для маринования филе:
- соевый соус
- растительное масло
- соль, черный перец, копченая паприка, сушеный чеснок, хмели-сунели
Способ приготовления:
1. Куриное филе замариновать в соевом соусе с солью и специями. Обжарить на растительном масле под крышкой до готовности, не пересушивая, чтобы мясо осталось сочным. Остудить и нарезать.
2. Багет нарезать кусочками и обжарить на сухой сковороде.
3. Смазать багет щедрым слоем соуса "Цезарь", выложить листья салата, ломтики помидора и куриное филе. Натереть сверху твердый сыр.
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