Брускетты с тунцом и сливочным сыром: простая закуска за несколько минут
Брускетты с тунцом – простая закуска, для которой не нужно долго готовить начинку или использовать сложные ингредиенты. Консервированную рыбу смешивают с вареными яйцами, сливочным сыром и зеленью, а затем выкладывают на ломтики цельнозернового хлеба. При желании хлеб можно предварительно подсушить, чтобы он стал хрустящим.
Идея приготовления брускетт с тунцом опубликована на странице marafon18 6 в Instagram.
Ингредиенты:
- Тунец в собственном соку – 150 г
- Сливочный сыр – 100 г
- Яйца – 2 шт.
- Цельнозерновой хлеб – 100 г (4 ломтика)
- Зелень – по вкусу
Способ приготовления:
1. Яйца сварите вкрутую, остудите и очистите от скорлупы.
2. Переложите яйца в миску, добавьте сливочный сыр и тунец, предварительно слив с него жидкость.
3. Зелень мелко нарежьте и добавьте к остальным ингредиентам. Тщательно все перемешайте до однородной консистенции. При желании яйца можно предварительно размять вилкой.
4. Ломтики цельнозернового хлеба по желанию подсушите на сухой сковороде или в тостере.
5. Равномерно распределите тунцовую начинку по хлебу и подавайте брускеты к столу.
Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами:
Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий