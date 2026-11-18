Брускетты с тунцом – простая закуска, для которой не нужно долго готовить начинку или использовать сложные ингредиенты. Консервированную рыбу смешивают с вареными яйцами, сливочным сыром и зеленью, а затем выкладывают на ломтики цельнозернового хлеба. При желании хлеб можно предварительно подсушить, чтобы он стал хрустящим.

Идея приготовления брускетт с тунцом опубликована на странице marafon18 6 в Instagram.

Ингредиенты:

Тунец в собственном соку – 150 г

Сливочный сыр – 100 г

Яйца – 2 шт.

Цельнозерновой хлеб – 100 г (4 ломтика)

Зелень – по вкусу

Способ приготовления:

1. Яйца сварите вкрутую, остудите и очистите от скорлупы.

2. Переложите яйца в миску, добавьте сливочный сыр и тунец, предварительно слив с него жидкость.

3. Зелень мелко нарежьте и добавьте к остальным ингредиентам. Тщательно все перемешайте до однородной консистенции. При желании яйца можно предварительно размять вилкой.

4. Ломтики цельнозернового хлеба по желанию подсушите на сухой сковороде или в тостере.

5. Равномерно распределите тунцовую начинку по хлебу и подавайте брускеты к столу.

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