Если вы хотите приготовить вкусные бризоли, идеальной основой могут быть не только вафли, но и яичные блины. А для начинки подойдет мясной фарш, сыр.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных, ленивых бризолей из яичных блинов и мясного фарша.

Ингредиенты:

куриный фарш – 600 г

яйца – 5-6 шт.

молоко – 5-6 ст. л.

соль, перец и любимые специи

Способ приготовления:

1. Фарш посолить, добавить специи и хорошо перемешать.

2. Яйца взбить с молоком и щепоткой соли. Хорошо разогреть сковороду и налить небольшую порцию яичной смеси. Обжарить тонкий блинчик без добавления масла.

3. На каждый блинчик тонким равномерным слоем выложить сырой фарш. Плотно свернуть в рулетик и выложить в форму для запекания швом вниз.

4. Запекать при 180 °C примерно 30 минут, до полной готовности фарша. Получается примерно 6-7 блинчиков.

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