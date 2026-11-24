Бризоли по-новому: рецепт вкусной и сытной закуски за 10 минут
Если вы хотите приготовить вкусные бризоли, идеальной основой могут быть не только вафли, но и яичные блины. А для начинки подойдет мясной фарш, сыр.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных, ленивых бризолей из яичных блинов и мясного фарша.
Ингредиенты:
- куриный фарш – 600 г
- яйца – 5-6 шт.
- молоко – 5-6 ст. л.
- соль, перец и любимые специи
Способ приготовления:
1. Фарш посолить, добавить специи и хорошо перемешать.
2. Яйца взбить с молоком и щепоткой соли. Хорошо разогреть сковороду и налить небольшую порцию яичной смеси. Обжарить тонкий блинчик без добавления масла.
3. На каждый блинчик тонким равномерным слоем выложить сырой фарш. Плотно свернуть в рулетик и выложить в форму для запекания швом вниз.
4. Запекать при 180 °C примерно 30 минут, до полной готовности фарша. Получается примерно 6-7 блинчиков.
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