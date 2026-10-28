Свекла по-корейски за час: простой рецепт пикантной закуски
Свеклу по-корейски можно приготовить без варки овощей и длительного маринования. Для закуски сырую свеклу натирают тонкой соломкой, добавляют чеснок, специи, сахар и яблочный уксус, а затем заправляют горячим маслом. Благодаря этому овощ пропитывается ароматами и приобретает яркий кисло-сладкий вкус. Перед подачей салат нужно оставить на час.
Идея приготовления свеклы по-корейски опубликована на странице viktoriia gotue в Instagram.
Ингредиенты:
- Свекла – 500 г
- Масло – 60 мл.
- Соль – 0,5 ч.л.
- Сахар – 2 ст. л.
- Черный молотый перец – 0,5 ч.л.
- Кориандр – 0,5 ч.л.
- Яблочный уксус – 2 ст.л.
- Чеснок – 3 зубчика
Способ приготовления:
1. Очистите свеклу и натрите ее на терке для корейской моркови. Если такой терки нет, нарежьте овощ тонкой соломкой.
2. Добавьте к свекле соль, сахар, черный молотый перец и кориандр. Чеснок пропустите через пресс или мелко нарежьте, а затем смешайте с овощами.
3. Влейте яблочный уксус и перемешайте, чтобы специи равномерно распределились.
4. Нагрейте масло в небольшой кастрюле или сковороде, не допуская его задымления. Осторожно влейте горячее масло к свекле и тщательно перемешайте.
5. Оставьте салат примерно на один час, чтобы свекла пропиталась заправкой. Перед подачей еще раз перемешайте.
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