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Свекла по-корейски за час: простой рецепт пикантной закуски

Екатерина ЯговичЕкатерина Ягович
Time to read1 мин
36
Свекла по-корейски за час: простой рецепт пикантной закуски
Как приготовить свеклу по-корейски. Источник: freepik

Свеклу по-корейски можно приготовить без варки овощей и длительного маринования. Для закуски сырую свеклу натирают тонкой соломкой, добавляют чеснок, специи, сахар и яблочный уксус, а затем заправляют горячим маслом. Благодаря этому овощ пропитывается ароматами и приобретает яркий кисло-сладкий вкус. Перед подачей салат нужно оставить на час.

Идея приготовления свеклы по-корейски опубликована на странице viktoriia gotue в Instagram.

Свекла по-корейски за час: простой рецепт пикантной закуски

Как приготовить свеклу по-корейски. Источник: Скриншот поста на странице viktoriia gotue в Instagram

Ингредиенты:

  • Свекла – 500 г
  • Масло – 60 мл.
  • Соль – 0,5 ч.л.
  • Сахар – 2 ст. л.
  • Черный молотый перец – 0,5 ч.л.
  • Кориандр – 0,5 ч.л.
  • Яблочный уксус – 2 ст.л.
  • Чеснок – 3 зубчика

Способ приготовления:

Свекла по-корейски за час: простой рецепт пикантной закуски

Добавляем соль и сахар. Источник: Скриншот поста на странице viktoriia gotue в Instagram

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1. Очистите свеклу и натрите ее на терке для корейской моркови. Если такой терки нет, нарежьте овощ тонкой соломкой.

2. Добавьте к свекле соль, сахар, черный молотый перец и кориандр. Чеснок пропустите через пресс или мелко нарежьте, а затем смешайте с овощами.

Свекла по-корейски за час: простой рецепт пикантной закуски

Добавляем чеснок и масло. Источник: Скриншот поста на странице viktoriia gotue в Instagram

3. Влейте яблочный уксус и перемешайте, чтобы специи равномерно распределились.

4. Нагрейте масло в небольшой кастрюле или сковороде, не допуская его задымления. Осторожно влейте горячее масло к свекле и тщательно перемешайте.

Свекла по-корейски за час: простой рецепт пикантной закуски

Готовая закуска. Источник: Скриншот поста на странице viktoriia gotue в Instagram

5. Оставьте салат примерно на один час, чтобы свекла пропиталась заправкой. Перед подачей еще раз перемешайте.

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