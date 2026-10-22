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Свекла, яйца и плавленый сырок: рецепт салата за несколько минут

Екатерина ЯговичЕкатерина Ягович
Time to read1 мин
3
Свекла, яйца и плавленый сырок: рецепт салата за несколько минут
Полезный салат из свеклы. Источник: freepik.com

Из вареной свеклы можно приготовить бюджетный салат, для которого не нужны сложные ингредиенты или длительное приготовление. Тертая свекла хорошо сочетается с плавленым сырком, вареными яйцами и чесноком. Заправить блюдо можно майонезом или греческим йогуртом, если хочется более легкого вкуса. Такой салат подойдет как самостоятельная закуска или дополнение к обеду или ужину.

Идея приготовления вкусного салата со свеклой опубликована на странице olha4food в Instagram.

Свекла, яйца и плавленый сырок: рецепт салата за несколько минут

Рецепт салата из свеклы. Источник: Скриншот поста на странице olha4food в Instagram

Ингредиенты:

  • Вареная свекла – количество по желанию
  • Плавленый сырок – по вкусу
  • Вареные яйца – по вкусу
  • Чеснок – по вкусу
  • Майонез или греческий йогурт – для заправки
  • Соль – по вкусу
  • Смесь перцев – по вкусу

Способ приготовления:

Свекла, яйца и плавленый сырок: рецепт салата за несколько минут

К свекле добавляем сыр. Источник: Скриншот поста на странице olha4food в Instagram

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1. Отварную свеклу остудите, очистите от кожуры и натрите на крупной терке.

2. Плавленый сырок и вареные яйца также натрите. Чтобы сырок было легче измельчить, предварительно охладите его в холодильнике.

Свекла, яйца и плавленый сырок: рецепт салата за несколько минут

Добавляем яйца. Источник: Скриншот поста на странице olha4food в Instagram

3. Чеснок пропустите через пресс или мелко нарежьте. Добавьте его к свекле вместе с сырком и яйцами.

4. Посолите, приправьте смесью перцев и заправьте майонезом или греческим йогуртом.

Свекла, яйца и плавленый сырок: рецепт салата за несколько минут

Все перемешиваем. Источник: Скриншот поста на странице olha4food в Instagram

5. Тщательно перемешайте салат.

6. Перед подачей по желанию оставьте его в холодильнике на 10-15 минут, чтобы вкусы лучше соединились.

Свекла, яйца и плавленый сырок: рецепт салата за несколько минут

Готовый салат. Источник: Скриншот поста на странице olha4food в Instagram

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