Свекла, яйца и плавленый сырок: рецепт салата за несколько минут

Из вареной свеклы можно приготовить бюджетный салат, для которого не нужны сложные ингредиенты или длительное приготовление. Тертая свекла хорошо сочетается с плавленым сырком, вареными яйцами и чесноком. Заправить блюдо можно майонезом или греческим йогуртом, если хочется более легкого вкуса. Такой салат подойдет как самостоятельная закуска или дополнение к обеду или ужину.

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Идея приготовления вкусного салата со свеклой опубликована на странице olha4food в Instagram.

Ингредиенты:

Вареная свекла – количество по желанию

Плавленый сырок – по вкусу

Вареные яйца – по вкусу

Чеснок – по вкусу

Майонез или греческий йогурт – для заправки

Соль – по вкусу

Смесь перцев – по вкусу

Способ приготовления:

1. Отварную свеклу остудите, очистите от кожуры и натрите на крупной терке.

2. Плавленый сырок и вареные яйца также натрите. Чтобы сырок было легче измельчить, предварительно охладите его в холодильнике.

3. Чеснок пропустите через пресс или мелко нарежьте. Добавьте его к свекле вместе с сырком и яйцами.

4. Посолите, приправьте смесью перцев и заправьте майонезом или греческим йогуртом.

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5. Тщательно перемешайте салат.

6. Перед подачей по желанию оставьте его в холодильнике на 10-15 минут, чтобы вкусы лучше соединились.

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