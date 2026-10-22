Свекла, яйца и плавленый сырок: рецепт салата за несколько минут
Из вареной свеклы можно приготовить бюджетный салат, для которого не нужны сложные ингредиенты или длительное приготовление. Тертая свекла хорошо сочетается с плавленым сырком, вареными яйцами и чесноком. Заправить блюдо можно майонезом или греческим йогуртом, если хочется более легкого вкуса. Такой салат подойдет как самостоятельная закуска или дополнение к обеду или ужину.
Идея приготовления вкусного салата со свеклой опубликована на странице olha4food в Instagram.
Ингредиенты:
- Вареная свекла – количество по желанию
- Плавленый сырок – по вкусу
- Вареные яйца – по вкусу
- Чеснок – по вкусу
- Майонез или греческий йогурт – для заправки
- Соль – по вкусу
- Смесь перцев – по вкусу
Способ приготовления:
1. Отварную свеклу остудите, очистите от кожуры и натрите на крупной терке.
2. Плавленый сырок и вареные яйца также натрите. Чтобы сырок было легче измельчить, предварительно охладите его в холодильнике.
3. Чеснок пропустите через пресс или мелко нарежьте. Добавьте его к свекле вместе с сырком и яйцами.
4. Посолите, приправьте смесью перцев и заправьте майонезом или греческим йогуртом.
5. Тщательно перемешайте салат.
6. Перед подачей по желанию оставьте его в холодильнике на 10-15 минут, чтобы вкусы лучше соединились.
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