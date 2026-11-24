Бутерброды с яйцом и сыром за 10 минут: простой рецепт сытного завтрака
Бутерброды с яйцом и сыром – простой вариант завтрака, для которого понадобятся доступные продукты и минимум времени. Основу начинки составляют вареные яйца, твердый сыр и сметана. Все нужно натереть, смешать со специями и выложить на хлеб. Чтобы бутерброды были еще вкуснее, ломтики можно предварительно подсушить на сковороде, а подавать закуску лучше всего со свежими овощами.
Идея приготовления бутербродов с яйцом и сыром опубликована на странице fedorenko pp в Instagram.
Ингредиенты:
- Яйца – 4 шт.
- Твердый сыр – 50 г
- Сметана – 100 г
- Хлеб – по вкусу
- Свежие овощи – для подачи
- Соль и специи – по вкусу
Способ приготовления:
1. Яйца сварите вкрутую, охладите в холодной воде и очистите от скорлупы.
2. Натрите вареные яйца и твердый сыр на крупной терке. Переложите ингредиенты в глубокую миску.
3. Добавьте сметану, соль и специи по вкусу. Тщательно перемешайте, чтобы получилась однородная нежная намазка.
4. Хлеб нарежьте ломтиками и при желании подсушите на разогретой сковороде с обеих сторон до легкой корочки.
5. Равномерно распределите яично-сырную начинку на хлебе.
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