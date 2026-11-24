Бутерброды с яйцом и сыром – простой вариант завтрака, для которого понадобятся доступные продукты и минимум времени. Основу начинки составляют вареные яйца, твердый сыр и сметана. Все нужно натереть, смешать со специями и выложить на хлеб. Чтобы бутерброды были еще вкуснее, ломтики можно предварительно подсушить на сковороде, а подавать закуску лучше всего со свежими овощами.

Идея приготовления бутербродов с яйцом и сыром опубликована на странице fedorenko pp в Instagram.

Ингредиенты:

Яйца – 4 шт.

Твердый сыр – 50 г

Сметана – 100 г

Хлеб – по вкусу

Свежие овощи – для подачи

Соль и специи – по вкусу

Способ приготовления:

1. Яйца сварите вкрутую, охладите в холодной воде и очистите от скорлупы.

2. Натрите вареные яйца и твердый сыр на крупной терке. Переложите ингредиенты в глубокую миску.

3. Добавьте сметану, соль и специи по вкусу. Тщательно перемешайте, чтобы получилась однородная нежная намазка.

4. Хлеб нарежьте ломтиками и при желании подсушите на разогретой сковороде с обеих сторон до легкой корочки.

5. Равномерно распределите яично-сырную начинку на хлебе.

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