Бутерброды со шпротами – очень простая, но при этом вкусная закуска. Готовить их можно с солеными огурцами, а также добавить зелень для яркого вкуса.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных бутербродов со шпротами, с зеленью и солеными огурцами.

Ингредиенты:

8 ломтиков багета

2 вареных яйца

1/2 пучка петрушки

4-5 маринованных корнишонов

1 плавленый сырок (90 г)

1 большой зубчик чеснока

1 ст. л. майонеза

8 крупных шпрот

1 свежий огурец

Способ приготовления:

1. В чашу блендера добавляем вареные яйца, петрушку, корнишоны, плавленый сырок, чеснок и майонез. Измельчаем до однородной кремовой консистенции.

2. Багет нарезаем на 8 кусочков и подсушиваем на сковороде или гриле.

3. Готовую массу перекладываем в кондитерский мешок и фигурно выкладываем на подсушенный багет. Сверху добавляем по одной крупной шпротине, ломтику свежего огурца и листочку петрушки.

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами:

Главные истории дня

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий