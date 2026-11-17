Бутерброды со шпротами по-новому: делимся легким рецептом
Бутерброды со шпротами – очень простая, но при этом вкусная закуска. Готовить их можно с солеными огурцами, а также добавить зелень для яркого вкуса.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных бутербродов со шпротами, с зеленью и солеными огурцами.
Ингредиенты:
- 8 ломтиков багета
- 2 вареных яйца
- 1/2 пучка петрушки
- 4-5 маринованных корнишонов
- 1 плавленый сырок (90 г)
- 1 большой зубчик чеснока
- 1 ст. л. майонеза
- 8 крупных шпрот
- 1 свежий огурец
Способ приготовления:
1. В чашу блендера добавляем вареные яйца, петрушку, корнишоны, плавленый сырок, чеснок и майонез. Измельчаем до однородной кремовой консистенции.
2. Багет нарезаем на 8 кусочков и подсушиваем на сковороде или гриле.
3. Готовую массу перекладываем в кондитерский мешок и фигурно выкладываем на подсушенный багет. Сверху добавляем по одной крупной шпротине, ломтику свежего огурца и листочку петрушки.
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