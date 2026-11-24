Лаваш и колбаса – идеальные продукты для приготовления вкусных закусок для новогоднего стола. Для яркого вкуса можно добавить зелень, сыр.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной закуски из салями, лаваша, крем-сыра.

Ингредиенты:

лаваш

крем-сыр

колбаса

листья салата или шпинат

Способ приготовления:

1. Лаваш нарезаем длинными полосками шириной примерно 2 см.

2. Каждую полоску смазываем крем-сыром. Салями нарезаем кружочками, а затем каждый кружочек – пополам. Выкладываем половинки салями вдоль полоски лаваша так, чтобы они немного накладывались друг на друга. Добавляем небольшие кусочки листьев салата.

3. Аккуратно и плотно сворачиваем полоску в рулетик – и получаем красивую съедобную розочку. Повторяем с остальными ингредиентами и выкладываем закуску на тарелку.

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