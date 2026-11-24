Бюджетная и очень вкусная новогодняя закуска из салями, лаваша и зелени: делимся легким рецептом
Лаваш и колбаса – идеальные продукты для приготовления вкусных закусок для новогоднего стола. Для яркого вкуса можно добавить зелень, сыр.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной закуски из салями, лаваша, крем-сыра.
Ингредиенты:
- лаваш
- крем-сыр
- колбаса
- листья салата или шпинат
Способ приготовления:
1. Лаваш нарезаем длинными полосками шириной примерно 2 см.
2. Каждую полоску смазываем крем-сыром. Салями нарезаем кружочками, а затем каждый кружочек – пополам. Выкладываем половинки салями вдоль полоски лаваша так, чтобы они немного накладывались друг на друга. Добавляем небольшие кусочки листьев салата.
3. Аккуратно и плотно сворачиваем полоску в рулетик – и получаем красивую съедобную розочку. Повторяем с остальными ингредиентами и выкладываем закуску на тарелку.
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