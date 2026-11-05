Бюджетный салат с куриной печенью: добавляем корейскую морковь и маринованный лук
Из куриной печени можно приготовить не только паштет или горячее блюдо, но и сытный слоеный салат. В этом рецепте ее сочетают с корейской морковью, вареными яйцами, твердым сыром и маринованным луком. Особый вкус придает майонез с чесноком, которым смазывают слои. Такой салат готовится из доступных продуктов и подойдет как для обычного обеда, так и для праздничного стола.
Идея приготовления бюджетного салата с печенью опубликована на странице zhuravlina cooking в Instagram.
Ингредиенты:
- Куриная печень – 500 г
- Яйца – 4-5 шт.
- Морковь по-корейски – 250-300 г
- Твердый сыр – до 100 г
- Майонез – по вкусу
- Чеснок – 2 зубчика
Для маринованного лука:
- Лук – 2 шт.
- Соль – 1 ч.л.
- Сахар – 2 ч.л.
- Уксус 9% – 2 ст.л.
- Горячая вода – 150-200 мл.
Способ приготовления:
1. Лук очистите и мелко нарежьте. Добавьте соль, сахар и уксус, влейте горячую воду и перемешайте. Оставьте мариноваться примерно на 10 минут, после чего слейте жидкость через сито.
2. Куриную печень отварите до готовности, остудите и нарежьте небольшими кусочками или натрите на крупной терке.
3. Яйца сварите вкрутую, остудите и натрите на крупной терке. Твердый сыр натрите отдельно на мелкой терке.
4. Для заправки смешайте майонез с измельченным чесноком.
5. На дно салатницы выложите куриную печень и нанесите сверху тонкую сеточку из майонеза.
6. Следующим слоем распределите маринованный лук, а затем выложите корейскую морковь.
7. Добавьте натертые яйца, слегка прижмите их ложкой и смажьте небольшим количеством майонеза.
8. Последним слоем выложите твердый сыр. Перед подачей салат можно ненадолго поставить в холодильник, чтобы слои пропитались.
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