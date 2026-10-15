Чебуреки с хрустящей корочкой и сочной начинкой: как приготовить дома

Домашние чебуреки с мясом можно приготовить из теста с сильногазированной минеральной водой, яйцами и растительным маслом. Для сочной начинки в фарш добавляют много лука и немного воды. Готовые чебуреки можно жарить сразу или заморозить про запас, чтобы при необходимости быстро приготовить блюдо.

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Идея приготовления сочных домашних чебуреков опубликована на странице anoshkinaliu в Instagram.

Ингредиенты для теста:

Мука – 600 г

Сильногазированная минеральная вода – 200 мл.

Яйца – 2 шт.

Соль – 1 ч.л.

Сахар – 1 ч.л. с горкой

Масло – 4-5 ст.л.

Для начинки:

Мясной фарш – 700 г

Лук – 2-3 крупных шт.

Вода – 100–150 мл

Соль – по вкусу

Черный перец – по вкусу

Масло – для жарки

Способ приготовления:

1. В глубокой миске смешайте яйца, соль и сахар. Влейте сильногазированную минеральную воду и масло, перемешайте.

2. Добавьте примерно 500 г муки и начните замешивать тесто. Остальную муку всыпайте постепенно, следя за консистенцией. Тесто должно получиться мягким и эластичным.

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3. Лук очистите и мелко нарежьте или измельчите в блендере. Смешайте с фаршем, добавьте соль и черный перец.

4. Влейте в фарш воду и тщательно перемешайте. Если мясная масса получается слишком густой, можно добавить немного больше жидкости, чтобы начинка была сочнее.

5. Разделите тесто на порции и каждую раскатайте в тонкий круглый пласт. На одну половину выложите начинку, оставляя края свободными. Накройте второй половиной теста и плотно зажмите края.

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6. Разогрейте масло в глубокой сковороде. Обжаривайте чебуреки с обеих сторон до золотистой корочки и полной готовности мясной начинки. Не выкладывайте слишком много чебуреков одновременно, чтобы температура масла не снижалась резко.

7. Готовые чебуреки переложите на бумажные полотенца, чтобы удалить излишки масла.

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