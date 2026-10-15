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Чебуреки с хрустящей корочкой и сочной начинкой: как приготовить дома

Екатерина ЯговичЕкатерина Ягович
Time to read1 мин
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Чебуреки с хрустящей корочкой и сочной начинкой: как приготовить дома
Рецепт идеальных домашних чебуреков. Источник: freepik

Домашние чебуреки с мясом можно приготовить из теста с сильногазированной минеральной водой, яйцами и растительным маслом. Для сочной начинки в фарш добавляют много лука и немного воды. Готовые чебуреки можно жарить сразу или заморозить про запас, чтобы при необходимости быстро приготовить блюдо.

Идея приготовления сочных домашних чебуреков опубликована на странице anoshkinaliu в Instagram.

Чебуреки с хрустящей корочкой и сочной начинкой: как приготовить дома

Рецепт чебуреков. Источник: Скриншот поста на странице anoshkinaliu в Instagram

Ингредиенты для теста:

  • Мука – 600 г
  • Сильногазированная минеральная вода – 200 мл.
  • Яйца – 2 шт.
  • Соль – 1 ч.л.
  • Сахар – 1 ч.л. с горкой
  • Масло – 4-5 ст.л.

Для начинки:

  • Мясной фарш – 700 г
  • Лук – 2-3 крупных шт.
  • Вода – 100–150 мл
  • Соль – по вкусу
  • Черный перец – по вкусу
  • Масло – для жарки
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Способ приготовления:

Чебуреки с хрустящей корочкой и сочной начинкой: как приготовить дома

Готовим тесто. Источник: Скриншот поста на странице anoshkinaliu в Instagram

1. В глубокой миске смешайте яйца, соль и сахар. Влейте сильногазированную минеральную воду и масло, перемешайте.

2. Добавьте примерно 500 г муки и начните замешивать тесто. Остальную муку всыпайте постепенно, следя за консистенцией. Тесто должно получиться мягким и эластичным.

Чебуреки с хрустящей корочкой и сочной начинкой: как приготовить дома

Выкладываем начинку. Источник: Скриншот поста на странице anoshkinaliu в Instagram

3. Лук очистите и мелко нарежьте или измельчите в блендере. Смешайте с фаршем, добавьте соль и черный перец.

4. Влейте в фарш воду и тщательно перемешайте. Если мясная масса получается слишком густой, можно добавить немного больше жидкости, чтобы начинка была сочнее.

Чебуреки с хрустящей корочкой и сочной начинкой: как приготовить дома

Жарка чебуреков. Источник: Скриншот поста на странице anoshkinaliu в Instagram

5. Разделите тесто на порции и каждую раскатайте в тонкий круглый пласт. На одну половину выложите начинку, оставляя края свободными. Накройте второй половиной теста и плотно зажмите края.

6. Разогрейте масло в глубокой сковороде. Обжаривайте чебуреки с обеих сторон до золотистой корочки и полной готовности мясной начинки. Не выкладывайте слишком много чебуреков одновременно, чтобы температура масла не снижалась резко.

7. Готовые чебуреки переложите на бумажные полотенца, чтобы удалить излишки масла.

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