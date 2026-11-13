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Чипсы из капусты в духовке: как сделать листья хрустящими, а не обгоревшими

Ирина МельниченкоИрина Мельниченко
Time to read2 мин
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Готовые чипсы из капусты кейл на тарелке рядом с мисочкой специй
Чипсы из капусты в духовке: как сделать листья хрустящими, а не обгоревшими. Источник: Сгенерировано ИИ/OBOZ.UA

Чтобы чипсы из листовой капусты хрустели и не подгорали по краям, листья нужно тщательно высушить, слегка смазать маслом и разложить одним слоем. Запекайте их при невысокой температуре и вынимайте готовые кусочки постепенно, не дожидаясь, пока подсохнет вся партия.

Как приготовить капустные чипсы и вовремя заметить, что они готовы, рассказывает OBOZ.UA. Для этого рецепта подойдет листовая капуста кейл, у которой перед запеканием нужно удалить жесткие стебли.

Как подготовить капусту и добавить масло

На одну партию возьмите примерно 150 г листовой капусты, 2 чайные ложки масла и щепотку соли. При желании подготовьте немного сушеного чеснока или паприки: ими удобно приправить уже готовые чипсы. Большой пучок лучше запекать несколькими партиями, чтобы листья не лежали плотной кучей.

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Промойте капусту, вырежьте центральные жесткие прожилки и порвите листья на примерно одинаковые кусочки. Не делайте их слишком мелкими: в духовке они уменьшатся, а маленькие обрывки высохнут раньше остальных. Старайтесь также не оставлять длинных тонких краев, которые быстро подгорают.

Обсушите листья в сушилке для зелени или полотенцем, особенно тщательно промокнув складки. На поверхности не должно остаться капель: лишняя вода будет мешать равномерному подсушиванию. Переложите капусту в сухую миску, добавьте масло и легко перемешайте руками, распределяя его тонкой пленкой без мокрых жирных участков.

Как разложить листья на противне

Разогрейте духовку до 140 °C в режиме верхнего и нижнего нагрева. Застелите противень пергаментом и разложите капусту одним слоем, оставляя небольшие промежутки. Расправьте загнутые части: кусочки не должны накрывать друг друга, иначе подсохшие края будут соседствовать с мягкими влажными участками.

Не прижимайте листья плотно к противню и не пытайтесь уместить всю капусту за один раз. Особенно мелкие кусочки лучше отложить для отдельной партии, чтобы они не сгорели, пока более крупные еще будут готовиться. Поставьте противень на средний уровень духовки.

Чипсы из капусты в духовке: как сделать листья хрустящими, а не обгоревшими

Загнутые листья расправляют, чтобы подсохшие края не соседствовали с влажной серединой. Источник: Создано ИИ/OBOZ.UA

Ориентировочное время запекания – 10–20 минут, в зависимости от толщины листьев и работы духовки. Первую проверку проведите уже через 7–8 минут: посмотрите, не темнеют ли тонкие края и равномерно ли подсыхает капуста. Затем проверяйте ее каждые 2–3 минуты, не оставляя финальный этап без присмотра.

Когда вынимать чипсы, чтобы они не стали горькими

Готовые кусочки сухие, легкие и хрупкие, без мягкой влажной середины. Не ждите выраженного коричневого цвета по всей поверхности: для тонких листьев это уже риск пересушивания и горечи. Для проверки достаньте один кусочек, дайте ему немного остыть и попробуйте его сломать.

Снимайте готовые чипсы щипцами на сухую тарелку, а мягкие возвращайте допекаться. Если с одной стороны противня листья темнеют быстрее, разверните противень. Когда края уже сухие, а середина еще гибкая, уменьшите нагрев и продолжайте короткими отрезками, каждый раз оценивая состояние листьев.

Слегка посолите чипсы и добавьте выбранные специи, пока они еще теплые. Дайте им полностью остыть без крышки и не складывайте горячими в глубокую миску: пар размягчит листья. Лучше всего подавать такую закуску вскоре после приготовления, пока она сохраняет хрусткость.

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